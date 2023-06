Lilia Olchowa: Vielseitige Kunst seit 20 Jahren

Künstlerin Lilia Olchowa lud – wie schon so oft – in ihr Gartenatelier in der Bahnstraße 10. Diesmal war die Gästeliste besonders lang, denn die Künstlerin begeht heuer ihr 20-jähriges Jubiläum: „Kunst im gARTen – 20 Jahre Atelier Lilia Olchowa“ stand auf der Einladung, der das veranschlagte dichte Tagesprogramm mit den Namen aller ausstellenden Gastkünstler beilag.

Olchowa meinte in ihrer Begrüßungsrede: „Ich bin in Polen geboren und habe bei einem Studienaufenthalt in Wien meinen Mann kennen und lieben gelernt. In Drösing fand ich dann mein zweites Zuhause. Meine erste Ausstellung hatte ich im Jahr 2003 dank der Initiative einer Arbeitskollegin nahe Stockerau.

Lobner: „Lilly hat sich mehrmals neu erfunden“

Dann übernahm Landtagsabgeordneter René Lobner und eröffnete die Veranstaltung offiziell: „Ich kenne Lilly seit einer Zeit, in der sie sich in ihrer künstlerischen Schaffensphase mit Sicherheit das eine oder andere Mal neu erfunden hat. Sie hat sich einen Namen gemacht, nicht nur hier in Drösing.“ Ihr Garten sei nicht nur ein Garten, sondern ein wahres Kunstobjekt und ein Naturjuwel.

„Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden“ so Lobner weiter. Gertrude Wawrowsky, ehemalige Obfrau der Kulturwerkstätte, erinnert sich: „Als Lilly im Jahr 2002 nach Drösing kam, war ich immer auf der Suche nach kultur- und kunstinteressierten Menschen, die in unserem Verein mitarbeiten. Lilly war natürlich sofort dabei.“ Damals habe sie noch nicht gewusst, welchen Gewinn die Künstlerin für die Gemeinde bedeuten würde. Die Liste aller vorangegangenen Projekte zu nennen, würde den Rahmen sprengen. Eines sei gesagt: Es waren sehr, sehr viele.

Malworkshops seit dem Jahr 2011

Wawrowsky, die ihre Beziehung mit der Artistin mit einer Mutter-Tochter-Beziehung vergleicht, hebt das 2012 stattgefundene Fest der Kulturen hervor, bei dem zahlreiche Nationen ihre Herkunftsländer präsentierten, aber auch die Veranschaulichung des polnischen Weihnachtsfestes im Advent 2012.Olchowa veranstaltet seit 2011 Malworkshops und leitete ganze zehn Jahre lang eine Jugendwerkstätte, in der sie ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zahlreiche Projekte umsetzte. Sie verfasste Kinderbücher, verschönerte mit den Kindern das Ortsbild durch Malereien und führte mit ihnen ein Musical auf.

Demnächst wird sie übrigens einen Fotoworkshop veranstalten. Bei ihr finden überdies regelmäßig Literaturlesungen statt und auch zahlreiche Dekoworkshops stehen quasi an der Tagesordnung. Feingeistige Menschen werden sich bei ihr wohlfühlen.