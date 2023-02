Literaturtreff mit Rilke-Gedichte zu süßen Rosen

Zum bereits achten Mal lud Künstlerin Lilia Olchowa interessierte Literaturliebhaber in ihr Zuhause ein. Der Abend des 17. Februar stand ganz im Zeichen von Rainer Maria Rilke. Aber auch selbst geschriebene Texte und Gedichte seien stets willkommen, ja sogar erwünscht, so Olchowa im Gespräch mit der NÖN.

In der Runde wird abwechselnd gelesen, gelauscht und danach gemeinsam reflektiert. Auch stellt der eine oder andere Teilnehmer des kulturschwangeren Abends seine mitgebrachten Lieblingsstücke vor. Handelt es sich um reine Damenrunden, werden Anekdoten zu Frauenthemen zum Besten gegeben.

Es wird viel gelacht und natürlich darf auch der eine oder andere Tratsch nicht fehlen. Ganz nach dem ausgeschriebenen Motto des Abends, nämlich einer Einladung zum Literatur-Café, reicht die Gastgeberin je nach Wunsch, Wasser, Kaffee oder Tee sowie selbst gebackene Leckereien. Dieses Mal gab es zu Rosen gestaltete Mehlspeisen, jeweils gekrönt mit einer glänzenden Kirsche. Wer die Künstlerin kennt, weiß, dass ihre Leckereien nicht nur den Gaumen erfreuen, sondern auch eine echte Augenweide sind.

Schon beim Betreten ihres Gartens – in Richtung Haus – weiß man, dass es sich hier um den Wohnort einer sehr kreativen Persönlichkeit handeln muss. Wohin der Blick auch fällt, stechen die vielen handgefertigten Dekorationen ins Auge, vieles davon stammt aus ihrer Töpferwerkstatt. Im Hausflur dann geht es weiter mit Bildern der Malerin: Auch hier sieht man zudem jede Menge Töpferware, in Form von Figuren, Rosen oder verschiedensten Gefäßen.

Die Allrounderin scheint ihre Werke wie am Fließband zu erschaffen. Dies wird einem klar, wenn man ihre Facebook-Seite konsultiert. Fast im Stundentakt kann man ihren Schaffensprozess verfolgen – egal, ob Fotos, Tonstücke, fertiggestellte Bilder, Blumengebinde und mehr. So kam an besagtem Abend die Frage auf, ob die Künstlerin auch einmal schlafen gehe …

Wer Interesse hat, sich dazuzugesellen, findet die Daten zur Veranstaltung auf der Internetseite der Gemeinde. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnehmeranzahl ist nämlich begrenzt.

