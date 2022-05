Mut zur Wildwiese: Info-Tag von „Natur im Garten“

Am Donnerstag lud die Bewegung „Natur im Garten“, eine Initiative des Landes Niederösterreich zur Förderung der Ökologisierung von Gärten und Grünräumen, zu einem Vortrag zum Thema „Naturwiese in Privatgärten“ ein. Die Veranstaltung fand im Gemeindesaal Drösing statt, den die Gemeinde für diese Vorträge einmal im Jahr kostenlos zur Verfügung stellt.

Vortragende war die Umweltwissenschaftlerin und Regionalberaterin für die Region Niederösterreich Mitte, Sophia Fenninger. Im NÖN-Gespräch definiert sie den Begriff Naturwiese wie folgt: „Darunter versteht man eine Anbaufläche, die aus mehrjährigen, regionaltypischen und standortgerechten Blumen- und Kräutern besteht. Darunter befinden sich zum Beispiel der Frauenmantel, wilder Thymian, oder Salbei.“ Sie rät, den sogenannten „Klappertopf“ dazwischen zu setzen. Als Halbparasit betreibt er Fotosynthese und zapft Unerwünschtes wie Gräser an, um ihnen Wasser und Nährstoffe zu entziehen.

Wildarten behaupten sich gegen Hitze und Trockenheit

Allgemein seien Wildblumen aber meist nicht so konkurrenzstark und würden nicht so leicht von Gräsern verdrängt, so die Fachfrau. Auf die Frage nach dem Klimawandel betont sie, dass die Wildarten ohnehin widerstandsfähiger gegen Hitze und Trockenheit seien. Daher wird das Anlegen dieser natürlichen Blumen- und Kräuterflächen besonders empfohlen. Zudem handle es sich in diesem Weinbaugebiet um ein besonders trockenes Klima.

Einfach sei der der Anbau dieser Wildwiesen nicht. „Man braucht dazu einen durchlässigen und mageren Boden. Dann hat man die Wahl, – entweder, man entscheidet sich für die kontrollierte Verwilderung oder man „impft“ die Wiese.

Bei der kontrollierten Verwilderung mähe man die Fläche nur zwei Mal jährlich. Beim „Impfen“ müsse man sogenannte Inseln einbauen, auf denen man entweder Samen ausstreut oder gleich fertige Pflanzen einsetzt. „In jedem Fall ist Geduld gefragt. Es kann bis zu drei Jahre dauern, bis alles gedeiht“, so Fenninger.

Am Schluss ein Appell: „Die Wiese soll nicht gestört werden, auch um die einhergehende erwünschte Ansiedlung von nützlichen Insekten nicht zu beeinträchtigen.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.