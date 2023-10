Nordbahn-Ausbau: Grüne warnen vor verseuchtem Boden

In Drösing soll im Zuge des Ausbaus der Nordbahn zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke einiges verändert werden. Die derzeitige Brücke mitten im Ort soll abgetragen werden, dafür seien an beiden Ortsenden neue Brücken geplant, weiß Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz: „Dazu kommen asphaltierte Feldwege und zusätzliche Parkflächen, obwohl der vorhandene Parkplatz unter der Woche am Vormittag gar nicht ausgelastet ist.“

Kainz verschickte mittlerweile ein Beschwerdeschreiben an das (grüne) Verkehrs- und Umweltministerium, in dem sie die Behörde auf verschiedene „Schwachstellen“ des Bauprojekts aufmerksam macht: „Die Straßenbrücke in Drösing, die abgerissen werden soll, führt über die Gleise durch den Ort.“ Sie dient somit als Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen und sei deshalb wichtig.

Beate Kainz: „Die Brücke ist wichtig, weil sie die beiden Ortsteile verbindet.“ Foto: Mattes

„Die künftigen Kfz-Brücken bestehen nur aus zwei Fahrspuren. Sie sind also aufgrund des fehlenden Gehweges für Fußgänger ungeeignet. Auch für Radfahrer ist kein Platz vorgesehen“, erklärt Kainz. Außerdem habe in unmittelbarer Nähe zur vom Abbruch bedrohten Brücke eine Petroleumfabrik (1899 bis 1937) den Boden verseucht.

„Sollte auch der Bereich der Brücke kontaminiert sein, wird wohl zuerst die Altlast entsorgt werden müssen, damit das Versickerungsbecken wie geplant – statt der Brücke – gebaut werden kann“, so die Grüne. Grundsätzlich begrüße die Öko-Partei die Reinigung des möglicherweise verseuchten Bodens. „Die Brücke sollte aber – wie in anderen Orten auch – an die neuen Vorgaben angepasst werden und weiterhin als wichtige Verbindung bestehen bleiben“, betont Kainz. Selbst wenn der Bahnübergang nur noch als Rad- und Fußgängerbrücke erhalten bleiben würde, wäre dies ein Gewinn für die Dorfgemeinschaft, meint die Grüne.

Drösing liegt im Natura-2000-Vogelschutzgebiet. Hier befinden sich Populationen von Storch, Milan, Reiher und Seeadler. „Der Ausbau der Bahn sollte daher gerade in diesem Bereich so schonend wie möglich erfolgen und die Versiegelung des Bodens auf das Nötigste reduziert werden“, unterstreicht Kainz abschließend.

Was sagen die ÖBB zur Kritik der Grünen? Bisher nichts, sie wollen diese aber prüfen.