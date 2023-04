Der Fahrrad-Profi sorgte für Sicherheit

Am vergangenen Samstag – gerade rechtzeitig zum Beginn der Radsaison – stellte der Dürnkruter Mechaniker Mario Schatzinger, Betreiber von Boston Bike Service, seine Dienste für einen Frühjahrscheck für Zweiräder zur Verfügung.

In Vertretung von SPÖ-Ortschef Herbert Bauch kam Vizebürgermeister Stefan Istvanek, der die an ihn gerichtete Idee zur Durchführung dieses Angebots am Standort des neuen Weinviertler Radrastplatzes (Ecke Hauptstraße/Milchhausstraße) von Anfang an unterstützte.

So gingen bei herrlichem Wetter im Laufe des Vormittags 25 Drahtesel, darunter zwei Laufräder, durch des Technikers fachkundige Hände. Von Bremseinstellungen, dem Austausch von Bremsseilen, Schaltungseinstellungen, Reifendruckkontrolle bis zur fachspezifischen Beratung war alles dabei.

Dem Profi ging es besonders darum, auf allfällige Sicherheitsmängel hinzuweisen, z. B. auf das Fehlen einer Radglocke, die zudem gesetzlich vorgeschrieben ist. „Besonders gefährlich war der Zustand von zwei Kinderrädern, bei denen der Vorbau so wackelte, dass Gefahr im Verzug war“, erfuhr die NÖN von Schatzinger.

Viele zufällig vorbeikommende Bürger blieben stehen und plauderten miteinander, darunter auch Alt-Bürgermeister Willibald Seidl. Gemeinderat Herbert Steiner besorgte spontan Getränke. Der leidenschaftliche Boston-Liebhaber Schatzinger denkt an eine Wiederholung, hegt aber auch zahlreiche weitere Pläne rund ums Bike, darunter die Durchführung eines Kinder-Workshops, bei dem den Kindern das Rad nähergebracht werden soll, z. B. um kleinere Reparaturen machen zu können.

Istvanek ist von der Idee begeistert: „Viele Kinder können nicht mal die einfachsten Dinge selbst machen. Mario gibt Rädern neues Leben.“ Das „Boston Bike Service“ bietet einen Abhol- und Bringdienst an und vermittelt Zweiräder.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.