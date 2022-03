Flucht aus Ukraine: „Mütter suchten verzweifelt Kinder“

Die Solidarität den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gegenüber ist groß. Jedoch: Die Helfer erhalten zum Teil auch unfreundliche Kritik. „Es ist halt sehr ärgerlich, wenn man so viel macht, und dann noch Anfeindungen erfährt“ so das engagierte Helferpaar Julia Weber aus Dürnkrut und Richard Raicher.

Da heißt es dann: „Helft’s lieber in Österreich“ oder „Ich bin alleinerziehende Mutter und krieg’ auch nix.“ Die positiven Kommentare überwiegen jedoch – ebenso der Wille zum Helfen. Eine Firma, die auf Webers Facebook-Aufruf reagierte, spendete eine halbe Tonne Müsliriegel, eine weitere lieferte diese ins Flüchtlingscamp. Lebensmittel sind knapp.

Oft hören wir leider Sätze wie „Helft’s doch lieber den Österreichern“ oder „Ich krieg’ auch nix.“

julia Weber, Flüchtlingshelferin

So gab es dort an einem Tag viel Vorrat, drei Tage später war bereits alles leer, auch Tierfutter wird dringend benötigt. In einem Einkaufscenter an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine, in das das Paar Hilfsgüter lieferte, gibt es viele mitgebrachte Hunde – hauptsächlich Rassetiere – und Katzen, berichtet Weber. Auch tragische Szenen musste das Paar dort miterleben: Da war die verzweifelte Mutter, die ihr verloren gegangenes Kind suchte. Ein anderes Kind war gar angeleint.

Die Schicksale der Menschen, die sie am Rückweg mitnahmen, um sie in Österreich unterzubringen, seien sehr belastend gewesen. Wie zum Beispiel jenes einer Großmutter, die ihre 13-jährige Enkelin zu ihrer Mutter brachte, um dann zwangsläufig wieder ins Kriegsgebiet zu ihrem bettlägerigen Bruder zurückzukehren.

Besonders trifft Weber und Raicher das Schicksal jenes Paars und dessen 14-jähriger Tochter, die – mit ihrem Hund im Arm – die ganze Fahrt über weinte und kaum sprach, weil auch die Angst um ihre Freunde, die sich nach wie vor im Kriegsgebiet befinden, groß ist.

Die Familie hat Schlimmes hinter sich: Fünf Tage Luftschutzkeller, dröhnende Einschläge rundherum. Danach 16 Stunden Warten am Kiewer Bahnhof ohne Essen und Trinken – mit nur drei Rucksäcken und dem Vierbeiner. Die beiden Österreicher brachten die drei in ein Hotel, zahlten zwei Nächte, holten sie wieder ab und brachten sie in ein von einem Weinviertler zur Verfügung gestelltes Quartier, wo sie sich jetzt erholen.

