Frau ringt nach Gas-Explosion mit dem Tod

Bei einer Gas-Explosion am 13. März stürzte das Haus einer 66-jährigen Bewohnerin binnen Sekunden über der Frau zusammen und vergrub sie unter den Trümmern ( die NÖN berichtete ).

Die Rettung der Verletzten erfolgte rasch und sie wurde unmittelbar danach ins Wiener Allgemeine Krankenhaus geflogen. Dort ringt sie nun seit gut einer Woche mit dem Tod. Karin Fehringer, Sprecherin des Krankenhauses, gibt Auskunft: „Die Patientin wurde auf der Intensivstation für Schwerbrandverletzte aufgenommen, es ist weiterhin von Lebensgefahr auszugehen.“

Die NÖN befragte auch den Zivilschutzbeauftragten der Gemeinde, Herbert Steiner, selbst ehemaliger Feuerwehrmann. Er war am Tag der Katastrophe bis spätabends am Ort des Geschehens im Einsatz, kümmerte sich um die Versorgung der Einsatzkräfte und sorgte dafür, dass die Haushalte im nahen Umkreis wieder Gas erhielten.

Viele Gegenstände konnten geborgen werden

Das ortsansässige Unternehmen Kolar hat den Auftrag bekommen, das Haus bzw. was davon übrig blieb zu räumen. Man habe noch erstaunlich viele Sachen herausholen können: Dokumente und Fotoalben, aber auch Geschirr.

Was weiß man derzeit zur Unglücksursache? Vor dem Gebäude und in weiteren Teilen Dürnkruts waren Kanalgrabungsarbeiten durchgeführt worden. Dabei stieß ein Bagger auf die Gasleitung, zog an einem Rohr und beschädigte ein T-Stück einer Anbohrschelle.

