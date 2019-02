„In seiner Verzweiflung hat mein Mandant einen Blödsinn gemacht, der massive Auswüchse angenommen hat“, sagt Rechtsanwalt Normann Hofstätter und bittet um Milde für einen 30-jährigen Mann aus Dürnkrut. Wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch, Bestechung und Diebstahl sitzt dieser vor Gericht.

Nach einer Zechtour mit einem Freund „lieh“ er sich aus Jux ein unversperrtes Fahrrad, drehte damit ein paar Runden und packte es im Kofferraum seines Autos ein. Mit 1,1 Promille setzte er sich dann hinter das Steuer und rammte am Heimweg einen Verkehrsleitkegel.

„Der steckte noch im Auto, als ihn die Polizisten in Tulln stoppten“, setzt der Verteidiger fort. Der Alko-Lenker sei dann, so der Anwalt, in Panik verfallen. Die Exekutivbeamten flehte er an, den Beifahrer, seinen Freund, statt ihn anzuzeigen. Dieser Bitte kamen diese freilich nicht nach und der 30-Jährige setzte noch eins drauf.

30-Jähriger wollte Beamte bestechen

Den Polizisten bot er 200 Euro Bestechungsgeld an. „Auch das haben die Beamten pflichtbewusst abgelehnt“, sagt der Richter im Prozess am Landesgericht St. Pölten.

Die Aktion tut dem Angeklagten leid. „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich hatte Angst, meinen Führerschein zu verlieren“, seufzt er. Sechs Monate bis fünf Jahre Haft drohen nun. Der Richter will aber „die Kirche im Dorf lassen“ und verdonnert den 30-Jährigen zu 720 Euro Geldstrafe (nicht rechtskräftig).