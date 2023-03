Dürnkrut Istvanek löst Bauch nach 29 Jahren als SPÖ-Parteichef ab

Stefan Istvanek, René Zonschits und Herbert Bauch (v.l.) bei der Mitgliederversammlung. Foto: SPÖ Dürnkrut

„Nach 29 Jahren an der Spitze der SPÖ Dürnkrut/Waidendorf wird es nun Zeit, die Ortspartei in neue, jüngere Hände zu legen“, so die ersten Worte von Bürgermeister Herbert Bauch bei seiner Rede bei der Mitgliederversammlung.