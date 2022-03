Ukraine-Krieg: „Dort regiert Chaos“

Das Elternhaus in Dürnkrut geht vor gespendeten Sachen über. Es türmen sich Kleidung, Wasserflaschen, Babynahrung, Windeln und mehr. Als sich Julia Weber aus Dürnkrut (23) und ihr Freund Richard Raicher (24) aus Gerasdorf am Samstag zur ukrainisch-polnischen Grenze aufmachten, kannten sie ihr Ziel noch nicht.

Was die beiden antrieb, war der Gedanke „Irgendetwas müssen wir tun, um zu helfen“, so Weber und Raicher im NÖN-Gespräch. Ihr Entschluss fiel, als sie von der Eskalation in der Ukraine und den Flüchtlingsströmen im Radio erfuhren. „Als wir im kleinen Dorf Korczowa, unweit der Grenze ankamen, herrschte totales Chaos“, erinnert sich Weber.

Dort gibt es nichts, kein Geschäft, keine Tankstelle. In einem aufgelassenen Einkaufszentrum standen 500 Feldbetten, alle waren besetzt. Am Dienstag darauf waren es schon 2.000. Weber und Raicher berichten von vielen Soldaten und privaten Helfern, vorwiegend Polen, aber auch aus Deutschland waren Helfer angereist.

Auch das junge Paar brachte Hilfsgüter, darunter Lebensmittel, um ein paar hundert Euro mit. Die erschöpften Flüchtlinge – hauptsächlich Frauen, Kinder und betagte Personen – kamen in Bussen. Bald geht’s für Weber und Raicher zum vierten Mal vollbepackt los. Übrigens: Am Rückweg bringen sie heimatlos Gewordene zu ihrem gewünschten Ziel.

