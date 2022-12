„Meine Begegnungen mit Karl Merkatz“

Werbung

„Servus!“ So begrüßte mich Karl, wenn wir einander begegneten. Ich war noch jung, als ich ihn kennenlernte. Merkatz war ein Freund meines Vaters, der unweit von ihm eine Bleibe hat. Die Bedeutung, die er in der Öffentlichkeit hatte, war mir vorerst gar nicht bewusst. Als begeisterte Reiterin fragte ich ihn, ob ich auf seinem Haflinger „Wastl“ reiten dürfe.

Ohne Wenn und Aber durfte ich von da an Ausflüge mit „Wastl“ unternehmen. Ich bewundere noch heute sein großes Vertrauen, umso mehr, als es wirklich einmal zu einem Zwischenfall kam.

Ich ritt über die Bundesstraße heimwärts, da scheute das Pferd plötzlich und ich fiel vom Sattel. Das Tier galoppierte nach Hause, ich hatte das Nachsehen auf weitem Feld. Nicht auszudenken, wäre auf der Bundesstraße ein Auto gekommen. „Wastl“ blieb kurz danach stehen. Karl machte mir nie Vorwürfe.

Das entsprach seinem Naturell: Gelassenheit, Wohlwollen und Präsenz, er schien ganz „im Moment“ zu sein, wenn er mit einem sprach. Keine Anzeichen von Hektik oder Unruhe, stets freundlich. So habe und behalte ich ihn in Erinnerung. Auf seinem Hof im Salzburger Irrsdorf war er der Praktiker, der in seiner Tischlerwerkstatt für sein Haus und das seiner Töchter, denen er gleich nebenan ein Zuhause schuf, tätig war.

Innige Beziehung zu seiner Frau Martha

Mit seiner Frau Martha verband ihn eine sehr innige Beziehung: Ein außergewöhnliches Paar, das trotz der häufigen Abwesenheit wegen seiner vielen Engagements wie Pech und Schwefel zusammenhielt und es auf 66 Ehejahre brachte. Karl liebte die Texte von Charles Bukowski und François Villon und ich war bei einer seiner Lesungen von Villons Gedichten dabei. Ich erinnere mich an wilde Texte.

Besonders gern denke ich an den Tag zurück, als wir anlässlich seines 60. Geburtstags gemeinsam mit Martha in Paris zusammen essen gingen. Als Au-pair befand ich mich in der französischen Hauptstadt. Als Schauspieler bewunderte ich ihn etwas später als „Tewje“ in „Anatevka“ im Theater an der Wien. Auch unvergessen blieb jene Nacht, in der mein Vater mit mir eine Spritztour mit einem geliehenen Allrad-Pkw unternahm und wir unweit von Karls Zuhause im Wald im Morast stecken blieben. Ein Anruf bei Karl und er zog uns mit seinem Traktor raus.

Ein besonderer Mensch mit unzählbaren Facetten ist gegangen. Sein Werk wird ewig bestehen bleiben und noch Generationen erfreuen. Mundls Worte werden zum bevorstehenden Jahreswechsel wieder Millionen Menschen lachend ins Jahr 2023 rutschen lassen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.