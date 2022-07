Sie sind die wahren „Fisherman’s Friends“

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Wer ein echter Petrijünger sein will, muss sich auskennen. Die Grundkenntnisse erlangt man bei der Ausbildung zum Erwerb des Anglerscheins. Ohne Schein, kein Angeln. Die beiden langjährigen Freunde Christofer Peter und Erik Deutsch aus Spannberg gehen ihrer gemeinsamen Leidenschaft bereits seit 2015 nach. Ihren ersten Fisch, einen vier Kilo schweren Karpfen, zogen sie an einem kalten Novembertag aus dem Wasser. Seitdem verbrachten die beiden zahlreiche Tage am Wasser und konnten dabei viele Erfahrungen sammeln.

„Fisch ist nicht gleich Fisch, Gewässer ist nicht gleich Gewässer. Um gezielt nach Karpfen zu angeln, gehen wir zu den Teichen. Während der Fischbestand hier nämlich sehr gut ist, haben die Fische gleichzeitig nur wenige Rückzugsmöglichkeiten. Wollen wir einen Raubfisch am Haken – wie beispielsweise Hecht, Zander oder Wels – geht’s für uns an die March“, so Peter über die verschiedenen Gewässerarten.

Auch bei der Rutenstärke gebe es unterschiedlichste Faktoren zu beachten: „Im Allgemeinen gilt: Rute, Rolle und Haken sind immer so anzupassen, dass man zwar so fein wie möglich, aber auch gleichzeitig so stark wie nötig fischt.“ In Sachen Köder greifen die beiden Fischerfreunde auf klassische Köder wie Maden, Würmer und Dosenmais zurück. Für Karpfen und die meisten Weißfischarten haben sich in der Vergangenheit Boilies, also runde bunte Teigkugeln, bewährt.

Ausgenommen wird nach Omas Anweisungen

Mit leeren Händen sind Peter und Deutsch noch nie nach Hause gegangen: „Wenn wir an der March verzweifeln, fahren wir einfach zum Teich, an dem wir noch nie enttäuscht wurden.“

Ziehen die beiden einen Fisch an Land, wird dieser meistens wieder freigelassen: „Den Fang behalten wir nur, wenn er offensichtlich krank ist oder wir diese Fischart noch nicht gegessen haben. Wir haben es zu unserem Ziel auserkoren, jede Fischart einmal auszuprobieren.“ Das richtige Ausnehmen haben die beiden Angler von Eriks Oma beigebracht bekommen: „Mit etwas Fischgewürz, Zitrone und Rosmarin schmecken Fische besonders gut!“

In einer Sache sind sich die Freunde einig: „Das Schönste an unserem Hobby ist es, gemeinsam vom Alltag abzuschalten!“

