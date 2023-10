Orte surfen bald mit bis zu 1.000 Mbit/s

Die Möglichkeit auf Datenübertragungen via Glasfaserkabel mit bis zu 1.000 Mbit/s, soll ab 2025 für rund 1.270 Haushalte in den beiden Gemeinden Dürnkrut und Waidendorf Wirklichkeit werden. Der Glasfaserausbau durch A1 steht nämlich in den Startlöchern. Im Juni bestand für interessierte Bürger jeweils dienstags die Möglichkeit, sich von einem A1-Mitarbeiter vor Ort informieren zu lassen.

Um von den günstigen Aktionspreisen zu profitieren, heißt es nun schnell sein, denn diese gelten nur noch für Anmeldungen bis zum 27. Oktober. Im Aktionszeitraum – vor dem eigentlichen Ausbau – kostet die Verlegung bis zur Grundstücksgrenze 300 Euro.

Darüber hinaus gibt es optional die Möglichkeit, sowohl die Grab- und Verlegearbeiten bis zum Wohnhaus als auch den Mauerdurchbruch ins Haus für ebenfalls je 300 Euro bei A1 in Auftrag zu geben. Zurzeit befinde sich das Projekt in der Planungsphase, diese umfasse fünf Stufen, so Martin Roblik von A1 im NÖN-Gespräch. „Der Baustart ist für 2024 angesetzt, bis 2025 sollen alle geplanten Adressen angebunden sein. Das Interesse in der Gemeinde ist groß.“

Auf Wunsch wird auch ins Haus verlegt

Im Rahmen des Glasfaserausbaus verlege A1 die Glasfaser-Leerverrohrungen bis zu den Grundstücksgrenzen und auf Wunsch auch bis in die Häuser. Dabei setze das Unternehmen alles daran, den Ausbau für die Haushalte so einfach wie möglich zu gestalten. A1, aber auch die Partner Drei und spusu, welche ebenfalls zu den Anbietern zählen, kontaktieren die Bewohner, um in persönlichen Gesprächen die technischen Gegebenheiten vor Ort zu klären sowie die Rahmenbedingungen für die Herstellung der A1-Glasfaseranbindungen zu besprechen.

Das A1-Glasfasernetz ist mit einer Länge von mehr als 72.000 Kilometern das größte Glasfasernetz Österreichs – und es wächst weiter: ab 2024 auch in Dürnkrut und Waidendorf.