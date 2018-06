Die Wasserversorgung in der Gemeinde ist schon seit Längerem Thema im Gemeinderat – bereits im vergangenen Jahr gab es Gespräche mit EVN-Wasser (die NÖN berichtete). Mit 1. Juli 2018 gehen nun Betreuung und Betrieb der örtlichen Trinkwasser-Leitungen von der Gemeinde an EVN-Wasser über.

Diese liefert seit 1977 das Trinkwasser für die Katastralgemeinde Waidendorf, nun kommt Dürnkrut dazu. Das Ortsnetz besteht aus 1.011 Hausanschlüssen, einer Drucksteigerungsanlage, einem Hochbehälter und etwa 24.000 Metern Leitungen. Da die Wasserleitungen in Dürnkrut zum Teil über 50 Jahre alt sind, muss EVN-Wasser künftig verstärkt in die Sanierung des Leitungssystems investieren.

„Für die Erhaltung und Sanierung wären in der Zukunft hohe Ausgaben auf uns zugekommen.“ Herbert Bauch, SP-Bürgermeister

SP-Bürgermeister Herbert Bauch erklärt: „Für die Erhaltung und Sanierung wären in der Zukunft hohe Ausgaben auf uns zugekommen. Wir haben mit der Übertragung des Wasserleitungsnetzes an die EVN-Wasser nun eine günstigere Lösung gefunden.“ Dürnkrut sei die 46. Gemeinde Niederösterreichs, die von EVN-Wasser betreut wird, so Geschäftsführer Raimund Paschinger.