Wutbürger setzt sich nun durch

„Als gewöhnlicher Bürger läuft man gegen Wände. Deshalb muss man sich an die Zeitung wenden“, polterte der im Bezirk berühmt-berüchtigte Wutbürger Walter Kolarik beim NÖN-Lokalaugenschein vergangene Woche. Der Pensionist aus Dürnkrut wurde diesmal in seiner Heimatgemeinde fündig. Konkret geht es um Verkehrssituationen, die laut Kolarik nicht der StVO (Straßenverkehrsordnung) entsprechen.

In der Lastenstraße zum Beispiel wurde kürzlich ein neuer Gehsteig errichtet. Mitten auf diesem prangen eine Straßenlaterne und ein Elektrokasten. Kolarik: „Mit Rollstuhl oder Kinderwagen kommt da keiner vorbei.“ Wäre der Gehsteig aus den 1970er-Jahren, wäre das Ganze für den gelernten Maschinenbauer kein Thema: „Wir reden aber von einem nagelneuen Gehsteig. Warum hat ihn die Gemeinde nicht behindertengerecht gebaut?“

Um die Ecke, in der Milchhausstraße, geht es weiter. Sogenannte „Ohrwascheln“ am Ende der Gehsteige bei Straßenkreuzungen stoßen Kolarik sauer auf: „Ein Lkw oder ein Traktor mit Anhänger kommt da nicht mehr problemlos um die Kurve. Entweder er fährt über die Ohrwascheln drüber oder er muss auf die Gegenfahrbahn ausweichen, was eine unnötige Gefahr darstellt.“ Was aber laut StVO gar nicht geht, sind Verkehrszeichen mitten auf der Straße, so Kolarik. Trotzdem stehen an der Kreuzung Milchhausstraße/Lagerhausstraße eine Stop-Tafel, ein Lichtmast sowie ein Stromkasten auf der frisch asphaltierten Fahrbahn.

Der Wutbürger hatte sich schon an Dürnkruts Bürgermeister gewandt: „Der sagte nur, dass das alles rechtens sei und so bleibe.“ Daraufhin kontaktierte Kolarik die Bezirkshauptmannschaft. Aber auch dort sei er abgewimmelt worden: „Auf den von mir erbetenen Rückruf warte ich heute noch.“ Was sagt die Behörde dazu? BH-Stellvertreter Wolfgang Merkatz: „Auf mündliche Zurufe können wir nicht reagieren. Solche Sachverhalte müssen schriftlich eingebracht werden, dann gehen wir diesen Fällen nach. Alle anderen Bürger verstehen diese Vorgangsweise auch.“

Merkatz sah sich die von der NÖN übermittelten Fotos an. Sein Fazit: „In einem hat Herr Kolarik recht – Stop-Tafel, Lichtmast und Elektrokasten dürfen nicht auf der Fahrbahn stehen. Das muss die Gemeinde ändern.“ Bei den anderen Vorwürfen sieht Merkatz keinen Handlungsbedarf: „Auch wenn die besagten Verkehrssituationen teilweise nicht optimal sind – gegen die StVO verstoßen sie nicht. Wenn der Platz fehlt, gibt es keine Alternative.“

Seine Bibel ist die StVO

