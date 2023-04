Bezirk Gänserndorf sehnt sich nach Wasser

Wenig Regen, keine Winterfeuchte durch Schnee, im März bezirksweit um 80 Prozent weniger Niederschlag als normalerweise – so die im wahrsten Sinne des Wortes trockenen Zahlen, nachzulesen auf der Homepage von GeoSphere Austria (früher ZAMG). Ähnliches gilt für den Jänner und Februar dieses Jahres.

Dies wirkt sich selbstverständlich auch auf die Landwirtschaft und Wasserversorgung aus. Bereits jetzt laufen Beregnungsanlagen auf den Feldern. Der Obmann der Bezirksbauernkammer Gänserndorf, Manfred Zörnpfenning, berichtet: „Für das Wintergetreide ist maßgeblicher Niederschlag notwendig. 50 Millimeter wären das Minimum. Die Wetterprognosen für die nächsten zwei Wochen sagen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nichts Gutes vorher.“ Die Beregnung der Felder ist für die Marchfeldbauern essenziell. Zörnpfenning insistiert: „Wir beregnen nicht, um noch mehr Ertrag zu erwirtschaften, sondern um die vom Markt geforderte Qualität abzusichern.“

Gemüseanbau benötigt Bewässerung

Ohne Bewässerung gehe es beim Gemüseanbau nicht. Das sei eine Frage der Versorgungssicherheit für heimische Produkte, die unter hohen Qualitätsstandards regional zur Verfügung stehen. Alternativ müsste man deutlich mehr Produkte aus dem Ausland nach Österreich importieren. Derzeit liegt der Grundwasserspiegel zudem 30 Zentimeter tiefer als im Vorjahr. „Bei einem Absinken um nochmals 10 Zentimeter werden die drei Versickerungsanlagen des Marchfeldkanals geöffnet“, informiert Zörnpfenning. Grundsätzlich sitzt das Marchfeld auf einem der größten Grundwasservorkommen Österreichs. Das Wasservolumen ist mit dem des Wörthersees und Ossiacher Sees zusammen vergleichbar. (Quelle: Marchfeldkanal Betriebsgesellschaft). Immer längere Trockenperioden mit vermehrten Entnahmen für Trink- und Nutzwasser führen zu einer zwischenzeitlich dramatischen Übernutzung.

Zistersdorfs ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek ersucht um einen sparsamen und Umgang mit wertvollem Nass: „Ich sehe auch aktuell noch mittags bei der größten Hitze Beregnungsanlagen laufen.“ Zistersdorf bezieht rund ein Drittel seines Wassers von der EVN. Brunnenbohrungen im Vorjahr stellten sich als unergiebig heraus. „Unbegrenztes Zukaufen ist nicht möglich. Bei der EVN wächst das Wasser auch nicht auf den Bäumen“, warnt Doschek.

Pools gefährden Grundwasserspiegel

Zunehmend als Problem in der Wasserversorgung stellt sich die Befüllung von privaten Pools heraus. Noch vor einigen Dekaden ein Luxusprodukt, sieht man bei Luftbildaufnahmen fast in jedem Garten die blauen Oasen. Und weil die Befüllung über das Ortswassernetz teuer ist, wird dafür Wasser von eigenen Brunnen entnommen, was aber wieder den Grundwasserspiegel insgesamt absinken lässt. Doschek wiederholt seine Bitte des Vorjahrs: „Der Wasserinhalt eines durchschnittlichen Pools entspricht dem Jahresbedarf eines Menschen für Trinken, Hygiene, Kochen. Wenn es so weitergeht, wird es eng werden.“

