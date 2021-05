EVN: Drei neue Ladestationen in Lassee .

Die Gemeinde Lassee ist um drei E-Ladestationen reicher: Am Parkplatz beim Tennisplatz, beim neuen Kindergarten in der Heizwerkgasse und beim Gemeindehaus in der KG Schönfeld, errichtete die EVN mit der Gemeinde Lassee neue Ladestationen für Elektroautos.