Vor der Wohnhausanlage auf der Hauptstraße bei der Arztpraxis steht ab sofort eine Stromtankstelle mit einer Leistung von stolzen 11kW zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit Baumeister Lahofer und der W.E.B. können hier nun zwei E-Fahrzeuge gleichzeitig betankt werden.

Die Ladestation ist überdies mit einem sogenannten Lastmanagement ausgestattet, sodass die Ladeleistung aufgeteilt wird, sobald zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden. Bei nur einem Fahrzeug ist die volle Leistung an den einem Ladepunkt verfügbar – sprich es geht schneller. Woher aber kommt der Strom aus den Elektro-Ladestationen?