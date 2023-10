Ebenthal Benefiztag beeindruckte mit buntem Programm

Maria und Heinz Schnell organisierten den Benefiztag im Schüttkasten für Menschen in Not. Foto: Edith Mauritsch

M aria und Heinz Schnell organisierten einen Benefiztag im Schüttkasten. Der Reinerlös geht an eine notleidende Familie in der Partnergemeinde Ebenthal in Kärnten.