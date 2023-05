Zeitgerecht zum Muttertag stellte sich die ÖVP Ortsgruppe Ebenthal bei den Müttern mit Blumen ein. Aber auch an die Kleinsten wurde gedacht. Auch wenn das Wetter noch kein Spielen in der Sandkiste zuließ, für die kommenden - hoffentlich sonnigeren - Tage ist gesorgt. Am selben Wochenende füllte die JVP Ebenthal die Sandkisten mit frischem Sand auf.

