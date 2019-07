Ursache dürfte ein technischer Defekt an einem in einer Halle abgestellten Traktor gewesen sein, teilte Polizeisprecher Heinz Holub am Freitag auf APA-Anfrage mit. Der Schaden liege im untereren sechsstelligen Eurobereich.

Der Brand war am Vormittag ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten standen laut Landeskommando fast 150 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Am Nachmittag konnte "Brand aus" gegeben werden.