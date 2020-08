Ebenthal kann mit einem neuen Angebot für alle Leseratten aufwarten. Eine alte Telefonzelle wurde vor dem Arzthaus von den Mitarbeitern des Bauhofs aufgestellt und nun zu einem offenen Bücherregal umfunktioniert.

Von Mitarbeitern der Gemeindebibliothek wurde die ehemalige Telefonzelle kürzlich mit Lesestoff gefüllt und bietet eine Vielfalt an Büchern aus allen Genres und für Leseratten jeden Alters an. Die Bücherzelle ist an jedem Tag im Jahr 24 Stunden lang geöffnet.

„Holen Sie sich ihr Buch – Lesen, behalten oder weiterschenken, eigene Bücher hineinstellen und anderen Freude schenken – So sind immer genügend Bücher da“, appelliert VP-Bürgermeister Christoph Veit an die Bevölkerung.

Damit keine unerwünschte Literatur in den Regalen steht, wird die Bücherzelle von Mitarbeitern der Gemeindebibliothek betreut. Was nicht in das offene Bücherregal gehört, sind verschmutzte Bücher, Zeitschriften, Prospekte, Kassetten, Landkarten sowie Bücher mit extremistischem oder jugendgefährdendem Inhalt.

„Herzlichen Dank an alle Helelfer, die am Zustandekommen dieses Projekts beteiligt waren“, schließt Veit.