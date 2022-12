Jimmy Schlager kam mit Anwalt

Werbung

Am Donnerstag standen der Musiker und Kabarettist Jimmy Schlager sowie der Wolkersdorfer Anwalt Martin Neid – am Keyboard begleitet von Chris Heller – gemeinsam auf der Bühne im Schüttkasten und vereinten das Beste ihrer zwei Welten.

Die mit Witz und Charme gesungenen und gelesenen Texte versetzten die Lachmuskeln der zahlreichen Zuschauer schon nach wenigen Minuten in Dauerbewegung. Während Schlager in einem seiner Liedtexte einem grantelnden Inspektor die Frage stellte, ob dieser schon mal gestreichelt worden sei, gab Neid skurrile Alltagsanekdoten von sich, in denen er in seiner authentischen, ruhigen Sprechart die komödiantischen Seiten der Weinviertler Seele offenbart.

Schlager, auf die Frage, wie und wann die Idee des gemeinsamen Auftritts entstand: „Spontan und irgendwann vor langer, langer Zeit, als wir bei einer Wirtshaus-Veranstaltung Bekanntschaft machten.“

Geprobt habe man nie, so Schlager weiter. Was verbindet Schlager und Neid eigentlich? „Die gegenseitige Wertschätzung, die sich bei uns im Weinviertel durch öffentliches Hänseln und Bloßstellen gegenseitiger Schwächen äußert! Das ist quasi liebevolle Neckerei – und die zelebrieren wir leidenschaftlich“, so der Weinviertel-Barde abschließend.

