Ehegatte vergoss Benzin im Haus

Immer wieder bringen Beziehungen, deren Schwierigkeiten und Folgen einen der beiden Partner – meist den Mann – ans Landesgericht Korneuburg. So auch im Fall eines unbescholtenen 39-jährigen Serben, der am 10. Mai dieses Jahres in Ebenthal „zu Hause ein bisschen durchgedreht“ ist, wie Richter Hohenecker den Angeklagten ganz direkt fragte.

Er soll im Wohnzimmer Benzin verschüttet und seiner Lebensgefährtin (43) gedroht haben: „Soll ich das Haus gleich anzünden? Willst du das, dann kriegst du das.“ „Ja, das hab ich gesagt“, gab der geschiedene Bauarbeiter zu. Dass er die 43-Jährige damit in Furcht und Angst versetzt habe, kam ihm nicht in den Sinn, wollte Hohenecker wissen.

Er habe in dem Moment „einfach nicht daran gedacht“. Mit der Aussage der Heimhelferin, beziehungsweise deren Aussageverweigerung, fiel die Grundlage der Anklage weg.

„Die Ernstlichkeit der Drohung ist ohne der Belastungszeugin nicht feststellbar“, so Staatsanwalt Stefan Dunkl sich den Gegebenheiten beugend. Das einzig mögliche Urteil in diesem Fall: ein rechtskräftiger Freispruch für den angeklagten 39-jährigen Serben am Landesgericht Korneuburg.

