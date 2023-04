Mit Musik die Abenteuer im Kopf erleben

Erstmals seit 2019 gelangte im Schüttkasten wieder das traditionelle Frühlingskonzert des Musikvereins Ebenthal zur Aufführung. Unter dem Motto „Die wahren Abenteuer sind im Kopf“ entführte das Programm von Kapellmeister Andreas Kubicek in Ton und „gedanklichem“ Bild zu einer wagemutigen Abfahrt auf der Streif, zu einer Zugfahrt durch die Schweizer Berge oder einem Stadtrundgang in Stockholm.

Dass der Kapellmeister und die Marketenderinnen auch gesanglich glänzen, bewiesen Kubicek, Silvia Foll und Isabella Sterzinger mit dem Titel „Ein Leben lang“ - womit wohl deren Liebe zur Musik gemeint war.

BAG-Bezirksobmann-Stellvertreter Herbert Schmid überreichte Rainer Jony die Ehrenmedaille in Bronze für 15-jährige aktive Musikausübung und Arnold Nekam die Ehrenmedaille in Gold für 40-jährige aktive Musikausübung. Johann Schmid und Johann Bleidt erhielten die Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange für 50-jährige aktive Musikausübung.

Unter den Gästen sah man auch ÖVP-Bürgermeister Christoph Veit, der meinte: „Ich danke allen Musikern für ihren Einsatz. Das Konzert hat einmal mehr gezeigt, welch wichtigen Beitrag der Musikverein Ebenthal zur kulturellen Vielfalt unseres Ortes leistet.“

