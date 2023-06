Viele Stimmen für die lieben Mütter

Unter dem Motto „… immer wieder Muttertag“ wurden die Gäste nicht nur musikalisch verwöhnt, sondern auch schauspielerisch perfekt auf den Muttertag eingestimmt. Stücke wie „Mamma Mia“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „I’ll be there for you“, „Kränk di ned“ ernteten großen Applaus. Kurze Schauspielstücke zwischen den Liedern ließen die Besucher nicht nur schmunzeln, sondern zeigten auch auf, was beim Finden des perfekten Muttertagsgeschenkes alles schieflaufen kann.

Nach etlichen Turbulenzen stand doch schlussendlich ein wunderbares Muttertagsfrühstück am Tisch - und die Mama war begeistert. Das bestens besuchte Konzert stand unter der musikalischen Leitung von Caroline Lehner.