In einem Schloss zu wohnen, ist ziemlich viel Arbeit. Paul Drobec wurde die Liebe zu altem Gemäuer wohl schon in die Wiege gelegt. Mit seinem Vater besichtigte er als Kind so an die 600 Burgen und Schlösser. Dies mündete vor rund 30 Jahren in den Kauf des ehemaligen Coburg-Schlosses Ebenthal. Und seither renoviert er – sehr viel davon in Eigenregie.

Kurz vor dem Interviewtermin war der Schlossherr gerade dabei, eine Türe zu streichen. Eine von unzähligen in dem riesigen Komplex. Wie schafft man das? „Ich habe gelernt, wegzuschauen“, ist sich der Augenarzt bewusst, dass die Arbeiten wohl nie ein Ende haben. Sein neuestes Projekt ist die Sanierung einer der Brücken im 14.000 Quadratmeter großen Schlosspark. Was für den Laien wie eine Querung eines ehemaligen Wassergrabens aussieht, ist in Wirklichkeit der Hanglage des Schlosses geschuldet. Ein Wasserschloss war Schloss Coburg nie.

Prunkstück des Schlosses ist der große Festsaal mit exzellenter Akustik, was bei rund 300 kulturellen Veranstaltungen deutlich wurde. Ein Schüler des bekannten Barockmalers Paul Troger, Anton Schmid, schuf mit den Deckenfresken sein Erstlingswerk, das die Jahrhunderte ohne Renovierung überdauerte. Schmid erlange später in der Slowakei Berühmtheit. Die Akademie der Wissenschaften Bratislava war erfreut, in Zusammenarbeit mit Drobec die Lücke in seinem Lebenslauf schließen zu können.

Das heutige Aussehen bekam das Schloss Mitte des 18. Jahrhunderts. Andreas Josef Graf Kohary ließ es zu einem repräsentativen Landsitz ausbauen. Sein Nachfahre, Zar Ferdinand I. von Bulgarien, wollte 1918 hier Asyl nehmen, was ihm sein Schwager Kaiser Karl I. allerdings verweigerte. Das Schloss befand sich bis 1970 im Besitz des Hauses Sachsen-Coburg-Kohary. Wechselnde Besitzer folgten, es verfiel und beherbergte in den 1980er-Jahren eine Autowerkstätte – auf historischem Stabparkett.

Jede Menge Arbeit nach Erwerb des Areals

Als Drobec das Areal erwarb, mussten erst mal Schutt und Müll beseitigt werden. Das dauerte zwei Jahre. Dann ging es daran, Wasser-, Abwasser- und Elektroleitungen zu verlegen. „Ich habe immer versucht, die Arbeiten so schonend wie möglich durchzuführen“, erinnert sich Drobec, der im Zuge dessen sogar das Löten lernte. Historische Pläne des Schlosses standen bei der Renovierung leider nicht zur Verfügung, doch der Zufall spielte Drobec in die Hände. Ein Freund aus Schulzeiten studierte Architektur und musste das Ebenthaler Schloss als Studienarbeit nachzeichnen. Als Dorbec Jahre später das Schloss erwarb, erhielt er diese Arbeit als Geschenk.

Die nächste Hürde war das Einrichten. Mundpropaganda von Freunden verschaffte den Kontakt zu Verlassenschaften. Schließlich galt es, etwas mehr als 60 Zimmer einzurichten. „Am Anfang habe ich alles genommen, was ich bekommen konnte“, erinnert sich Drobec, der sich eine Werkstätte einrichtete, um das Mobiliar auf Vordermann bringen zu können. Sein zusätzliches Studium als Kunsthistoriker war dabei hilfreich, obwohl: „Das Handwerkliche musste auch ich erst lernen.“

Sein persönlicher Erinnerungsraum ist das Arbeitszimmer seines Vaters Erich Drobec – mit einer Besonderheit. Obwohl ebenfalls Arzt, widmete er sich intensiv der Mineralienforschung und nannte einer der größten Sammlungen sein Eigen. Er erkannte, dass Mineralien einem Periodensystem folgen und errechnete aufgrund der chemischen Formeln, dass eines fehlte. Jetzt nicht mehr – das Mineral wurde gefunden und ihm zu Ehren Drobecit benannt.

Für den kunstliebenden Schlossherrn ist es wichtig, das Gebäude mit Leben zu erfüllen. So wird es eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde geben, die das Gebäude, mit Ausnahme der Privaträume, für Veranstaltungen nutzen darf. So war bereits im Frühjahr die Agape nach der Firmung im Schloss geplant, ebenso wie „Tafeln im Weinviertel“ – das Event fiel wegen Corona allerdings aus.

Für Trauungen steht die Kapelle bereit, Empfänge danach können entweder im Garten oder im repräsentativen Stiegenhaus abgehalten werden. Im Park finden sich hinreichend Plätze für Fotoserien zu besonderen Anlässen. Gerne öffnet Drobec seine Türen für Führungen – gegen Voranmeldung unter office@auge.co.at.