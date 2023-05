Weinviertel-Barde Jimmy Schlager und die Liebe

Das Youtube-Video wird nicht angezeigt, möglicherweise liegt keine Zustimmung zum Setzen von Marketing-Cookies vor. Sie können Ihre Einstellungen hier ändern

Mit „Es is Liebe“ zeigt er erneut sein Talent für eingängige Melodien und seine Fähigkeit, komplexe Themen in einfache, aber prägnante Worte zu fassen. „Es is Liebe“ ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und kann auf der offiziellen Website www.jimmyschlager.at angehört werden. Wer auf der Suche nach inspirierender und kreativer Slang-Popmusik ist, findet hier einen mehr als gelungenen Titel, der auch bei den Live-Auftritten jedes Mal das Highlight des Abends ist

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.