Bedeutsamer Fund: Münzen im Sockel

Der Steinpranger – das Zeichen der Gerichtsbarkeit und des Marktrechtes von Eckartsau – erstrahlt in neuem Glanz. Er wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet und hat in seinen mehr als 240 Jahren bereits eine interessante „Wandertätigkeit“ hinter sich.

Im Sommer 2021 wurde er im Zuge der Umbaumaßnahmen des Eckartsauer Marktplatzes demontiert und zur Restaurierung zur Firma Opferkuh in Mannersdorf überstellt. Dabei wurde im desolaten Sockel des Prangers ein Glasbehälter mit historischen Münzen entdeckt.

Dadurch konnten die Standorte der Steinsäule besser nachvollzogen werden. Der ursprüngliche Standort war vor dem ehemaligen Gasthaus Moik, bis sie im Revolutionsjahr 1848 „gestürzt“ und im Folgejahr direkt neben der Landestraße LH 8 wiedererrichtet wurde, um 1908 wegen der Pflanzung der „Kaiserlinde“ wieder umgesetzt zu werden.

Im Sommer 2021 wurde dann aus Platzgründen ein neuer Standplatz gesucht und in der Mitte der neuen Grünfläche gefunden – sehr zur Freude der Bürger.