Bei „Kaiserwetter“ ging in der Vorwoche die Eröffnung der Ausstellung „Karl und Zita – im Schatten der Geschichte“ anlässlich des Jubiläumsjahres „100 Jahre Republik Österreich“ im Eckartsauer Schloss über die Bühne. Moderatorin Katrin Körber bat zu Beginn „Hausherrn“ ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager auf die Bühne.

Er sprach von der „großen geschichtlichen Bedeutung des kleinen Schlosses“ und vom Kapitel der Habsburger, das mit der Schlacht bei Dürnkrut aufgeschlagen und im Jahr 1918 mit der Verzichtserklärung Kaiser Karls in Eckartsau wieder geschlossen wurde: „Auch wenn es eigentlich erst 1989 mit der Beisetzung von Zita so richtig beendet wurde.“

Anschließend wurden die Verantwortlichen für die interaktive Ausstellung, die Einblicke in eine Zeit des Umbruchs und Wandels gibt, vor den Vorhang geholt. Projektleiter Thomas Neumair, Designerin Alexandra Fruhstorfer und Kurator Hannes Etzlstorfer berichteten von der turbulenten Entstehungszeit der Ausstellung: „Es war schon eine große Herausforderung für das gesamte Team, das in nur einem halben Jahr hier Großartiges geleistet hat“, so der Tenor. Letztlich sei man aber vollends zufrieden, „denn der wahre Star der Ausstellung ist das Schloss Eckartsau, das einen den Atem der Geschichte spüren lässt“.

Zuletzt las der bekannte Autor Alfred Komarek einen beeindruckenden Text, der das Thema der Ausstellung aufgriff und den begeisterten Zuhörern die damalige Zeit ein Stück weit näher brachte.