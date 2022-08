Lachsalven im Schlösserreich

Werbung

Unter dem Motto „Nachts im Schlösserreich“ öffneten am Wochenende Schloss Eckartsau und Marchegg ihre Pforten auch für Nachtschwärmer.

Eine besondere Abendführung stand am Samstag ab 18 Uhr in Marchegg an: „Geheime Ecken neu entdecken – der Schlosspark und seine Geheimnisse“ verriet unter anderem, wo sich der ehemalige Meierhof, der Reitstall und der Schüttkasten befanden, zudem gab es einst ein Landrichterhaus und eine Orangerie. Auch über die Tier- und Pflanzenwelt des Schlossparks gab es viel zu erfahren.

Eckartsau stand dafür bereits am Freitagabend unter der Prämisse „Eine Nacht, alles lacht“. Der Marchfelder Kabarettist und Musiker Jimmy Schlager gab sein Programm „Leberkaas Hawaii“ zum Besten und brachte damit auch Bürgermeister Rudolf Makoschitz und dessen Gattin Maria zum Lachen.

Und auch der Haringseer Kabarett-Kollege ließ es sich nicht nehmen, Jimmy Schlager im Schloss zu besuchen. Auch vor und nach Schlagers Programm durfte die gute Stimmung im atmosphärischen Innenhof des kaiserlichen Jagdschlosses hochleben. Ein guter Wein, ein guter Lacher, ein nettes Gespräch mit Bekannten: Die Voraussetzungen für einen perfekter Abend waren erfüllt.

Als Einstimmung zu Schlagers Auftritt heizte Sam Brisbe die Stimmung der zahlreichen Besucher im Schloss Eckartsau an.

