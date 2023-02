Neues Gesicht im Gemeinderat: Wechsel bei ÖVP

Ein neues Gesicht gibt es im Eckartsauer Gemeinderat: Norbert Pinsolitsch legt sein Mandat zurück, an seiner statt wird künftig eine andere Pframaerin, nämlich Sandra Steiger, für die ÖVP im Ortsparlament sitzen.

Pinsolitsch legte am Mittwoch nach 18 Jahren im Gemeinderat sein Mandat zurück, er war auch fünf Jahre – nämlich von 2010 bis 2015 – unter dem damaligen ÖVP-Ortschef Rudolf Makoschitz als Vizebürgermeister der Marktgemeinde tätig. Dieses Amt legte er 2015 aus beruflichen Gründen zurück, damals wurde Thomas Miksch an seiner statt zur „Nummer 2“ in der Gemeinde Eckartsau.

Miksch ist nach dem überraschenden Rücktritt Makoschitz’ als Bürgermeister am 31. Oktober 2022 ( die NÖN berichtete ) nun mittlerweile selbst ÖVP-Ortschef und er freut sich, mit Sandra Steiger eine neue Gemeinderätin aus Pframa angeloben zu dürfen, und wünscht ihr viel Erfolg.

