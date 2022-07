Rücktritts-Ankündigung von Bürgermeister sorgt für Wirbel

Werbung

Nachdem ÖVP-Bürgermeister Rudolf Makoschitz vergangene Woche seinen Rücktritt mit Ende Oktober angekündigte, nimmt nun ÖVP-Gemeinderat Peter Bruck zu dessen Rückzug Stellung.

Bruck hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung per Dringlichkeitsantrag (dem alle Mandatare außer Makoschitz zustimmten) die Absetzung des Tagesordnungspunktes zur Wasserversorgung erwirkt, was letztendlich der Grund für Makoschitz’ Rücktritt gewesen sein soll, weil dieser „Wankelmütigkeit“ in der eigenen Fraktion ortete.

Bruck wehrt sich dagegen: „Es gab keinen Grundsatzbeschluss, eine Wasserversorgung zu errichten, im Gegenteil, im Vorstand gab es einstimmige Ablehnung.“ Trotzdem sei der Punkt auf der Tagesordnung gelandet. „Die 70.000 Euro, die die wasserrechtliche Bewilligung für das Projekt gekostet hätte, sind nicht notwendig“, findet Bruck: „Bei den Info-Veranstaltungen zur Wasserversorgung hat sich gezeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung das Projekt ablehnt.“

Bruck: „Halbzeitregelung war schon vereinbart“

In Witzelsdorf sei die Wasserqualität sowieso exzellent und auch in Eckartsau sehr gut: „Das haben Messungen, die der Prüfungsausschuss beim Arzthaus, im Kindergarten und im Gemeindeamt veranlasst hat, ergeben. Das Problem mit den verfaulten Kartoffeln in Kopfstetten ist mittlerweile ebenfalls saniert“, so Bruck. Er erklärt auch, dass mit Makoschitz nach der Gemeinderatswahl 2020 eine „Halbzeitregelung“ vereinbart war: „Er hätte den Bürgermeistersessel bereits im Frühjahr 2022 an ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Miksch weitergeben sollen, hat sich aber erbeten, bis nach der Landesausstellung im Amt zu bleiben.“ Diese geht noch bis 13. November, Makoschitz’ Rücktritt soll Ende Oktober erfolgen.

Das bestätigt auch der Bürgermeister selbst. Er zeigt sich im NÖN-Gespräch aber verständnislos: „Meine Parteikollegen sind schon vor der Gemeinderatswahl mit diesem Vorschlag an mich herangetreten. Da stand aber schon unser Wahlprogramm und war bereits im Druck. Ich wollte also nicht kurz vor der Wahl Unruhe in die Partei bringen, deswegen habe ich mich darauf eingelassen. Ich hätte ja auch mit einer eigenen Liste antreten können.“

Er habe dann bei der Wahl zwei zusätzliche Mandate geholt und auch bei den Vorzugsstimmen gepunktet.

Makoschitz attestiert Bruck in weiterer Folge „Unkenntnis der Gemeindeordnung“: „Eine Vorstandssitzung dient ja nur der Beratung zur Gemeinderatssitzung. Ich wollte den Zuhörern bei der Gemeinderatssitzung die Gelegenheit geben, dass sie Informationen zur geplanten Wasserleitung erhalten, was in der nicht öffentlichen Vorstandssitzung ja nicht möglich ist. Ich wusste, dass im Gemeinderat die Ablehnung da ist, wollte aber zumindest über das Thema diskutieren und informieren.“

Zu den 70.000 Euro Kosten hat Makoschitz auch eine Antwort parat: „70.000 wären die Gesamtkosten gewesen. Was wir beschließen wollten, war aber nur ein Teil davon. Das wäre finanziell bei Weitem nicht so ins Gewicht gefallen.“

