Reichlich Pathos schwang in den Begrüßungsworten von VP-Bürgermeister Rudolf Makoschitz mit, als er die Gäste zur Erstaufführung der Film-Dokumentation „Rendezvous Marchfeld“ im Festsaal des Eckartsauer Schlosses begrüßte: „Es gäbe wohl keinen besseren historischen Rahmen für diese Weltpremiere als hier, in der ,Perle des Marchfelds‘.“

Danach folgte eine lange Liste an Ehrengästen, auszugsweise seien die Nationalräte Angela Baumgartner (VP) und Rudolf Plessl (SP), SP-Landtagspräsidentin Karin Renner, VP-Landtagsabgeordneter René Lobner, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz, NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes, NÖ-Seniorenbund-Obmann Herbert Nowohradsky und das Filmteam um Anita Lackenberger sowie Gerhard Mader genannt.

"Landesausstellung 2022 als Etappenziel"

Der Bezirkshauptmann-Stellvertreter war es auch, der vor etwa 1,5 Jahren die Idee zum Film hatte oder „das Kind geboren und in trockene Windeln gelegt hat“, wie Makoschitz es ausdrückte. Auch Lobner streute Merkatz Rosen: „Mir war klar, dass er mit diesem Namen und seinem ,Busenfreund‘ Karl einmal mit einer Filmidee daherkommen wird.“ Er sieht den Film mit seinen über 500 regionalen Komparsen als riesengroße Chance für das Marchfeld, noch bekannter zu werden: „Wie die Landesausstellung 2022 als Etappenziel ist der Film ein weiterer Baustein für das regionale Vorwärtskommen.“

Merkatz selbst hatte sich, als er vor neun Jahren in den Bezirk versetzt worden war, mit dessen historischen Besonderheiten befasst und gebar die Idee, die geschichtsträchtigen Ereignisse von der Schlacht bei Dürnkrut 1278 bis zum Ende der Habsburger Monarchie 1918 zu verfilmen. In Lackenberger fand er eine motivierte Regisseurin, die das ambitionierte Projekt schließlich umsetzte.

Lackenberger lobte danach ihr Team in den höchsten Tönen und berichtete von der abenteuerlichen Finanzierung: „Ich habe in drei Tagen 25 Bürgermeister besucht (die der 23 Marchfeld-Gemeinden plus Jedenspeigen und Dürnkrut) und am Ende des Tages waren dann alle dabei.“ In den nächsten Wochen wird der Film in den beteiligten Gemeinden zu sehen sein, für März 2019 ist der österreichweite Kinostart geplant.