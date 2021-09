125-jähriges Gründungsjubiläum:

FF Weikendorf



140-jähriges Gründungsjubiläum:

FF Ebenthal

FF Prottes



Ausbilderverdienstzeichen in Bronze:

Patrik Lichtenberger (Deutsch-Wagram)



Martin Sofka (Raggendorf)



Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrbandes 3. Klasse in Bronze:

Harald Mayr (Betriebsfeuerwehr OMV Gänserndorf)



Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrbandes 2. Klasse Silber:

Andreas Ipsmiller (Schönkirchen-Reyersdorf)

Andreas Joniy (Ebenthal)

Edwin Brandhuber (Stripfing)



Ehrenzeichen für 60-jährige Tätigkeit:

Johann Krenn (Deutsch-Wagram)

Karl Halzl (Ebenthal)

Robert Kolar (Ebenthal)

Walter Loibl (Ebenthal)

Heinz Schwabl (Gänserndorf)

Peter Huber (Prottes)

Alfred Diem Senior (Spannberg)

Johann Pesau (Stillfried-Grub)

Michael Sommer (Schönkirchen)