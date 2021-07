„So wie ich für die positive Entwicklung unseres Landes unter Strom stehe, so wird der neue Trafo ,Carlo‘ zum Gelingen der Energiewende und nachhaltigen Absicherung der Stromversorgung unter Strom stehen“, sagt Landtagspräsident Karl Wilfing bei seinem Besuch des Umspannwerks in Neusiedl an der Zaya. Die neue APG-Weinviertelleitung und damit auch das neue Umspannwerk in Neusiedl werden im Sommer 2022 in Betrieb gehen.

Transformatoren sind das Herzstück eines jeden Umspannwerks. Ein solcher wurde nun getauft: Der 380/110-kV-Trafo ist die direkte Verbindung zwischen dem regionalen Netz der EVN Tochter Netz NÖ und dem überregionalen Netz der APG. Und wenn der Landtagspräsident Taufpate ist, dann wird „das Kind“ auf den Namen „Carlo“ getauft. Wilfing freute sich, dass er hier die Patenschaft übernehmen durfte. „Er ist ein Teil der niederösterreichischen Klima- und Energiefahrplans und zeigt, wie wichtig es ist, von Zielsetzungen ins Tun zu kommen.“

"Carlo" trägt zum Gelingen der Energiewende bei

Der Trafo „Carlo“ wandelt die Spannung des Stroms von der Hochspannungsebene der APG auf die Spannungsebene der regionalen Verteilnetzbetreiber ein und umgekehrt. Damit trägt er zum Gelingen der Energiewende bei und ermöglicht die Elektrifizierung von Wirtschaft und Industrie. Der Trafo wiegt etwa 300 Tonnen, das entspricht etwa 200 Pkws. Inklusive Kühlung und Öl bringt „Carlo“ knappe 435 Tonnen auf die Waage.

Bei der offiziellen Tauffeier erfuhren die Gäste auch, „vom bisher größten Abenteuer“ des Trafos „Carlo“: Seine Anreise dauerte mehrere Tage. Zuerst kam er mit der Bahn vom Siemenswerk in Weiz nach Hohenau an der March, ein Tieflader brachte das 300-Tonnen-Geräte zum Umspannwerk nach Neusiedl an der Zaya. Mit einem Hubgerüst wurde er dann auf sein Fundament gehoben.

Windkraft wird ins Überregionale Netz gespeist

Die Weinviertelleitung, die hier gerade entsteht, wird entscheidend zur sicheren Stromversorgung des Landes beitragen. Wie berichtet, wird sie die Windkraft aus Niederösterreich ins überregionale Netz der APG einspeisen und österreichweit nutzbar gemacht. Das sei wesentlich für das Gelingen der Energiewende, darin sind sich die APG-Vorstände Gerhard Christiner und Thomas Karall sowie die EVN-Vorstandsdirektoren Stefan Szyszkowitz und Franz Mittermayer einig.

Insgesamt investiert die APG etwa 200 Millionen Euro in die Umsetzung der Weinviertelleitung, diese zählt um 53 Masten weniger, als die Bestandsleitung und ist auch um 15 Kilometer kürzer. Durch diese optimierte Planung konnten außerdem natursensible Zonen entlastet werden.

Investitionen, um Strom verfügbar zu machen

Die Anforderungen an die Strominfrastruktur steigen derzeit enorm. Zu den wichtigsten Treibern dieses Veränderungsprozesses gehört die Digitalisierung. „Um diese Herausforderung zu meistern und gleichzeitig die sichere Stromversorgung nachhaltig gewährleisten zu können, ist es notwendig, das Stromsystem ganzheitlich zu entwickeln“, erklärt Christiner, warum zusätzliche Netzkapazitäten und Flexibilitätsoptionen notwendig sind.

„All unsere Investitionen dienen dazu, Strom in möglichst höchster Qualität und geforderter Quantität für Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft verfügbar zu machen“, ergänzt der technische Vorstand der APG. Mit dem Bau der Weinviertelleitung werden die Anforderungen der Produktionszukunft erfüllt.

Leistungsfähige Infrastruktur auf regionaler Ebene

Für die Beteiligten ist klar: Die Energiewende gelinge nur dann, wenn alle an einem Strang ziehen. Darum befindet sich das APG-Umspannwerk Zaya direkt neben dem Umspannwerk der EVN. „Ein gutes Beispiel für die wichtige Zusammenarbeit von APG und Netz NÖ. Denn hier wird besonders viel Strom aus Windkraft gesammelt und an das Übertragungsnetz der APG übergeben“, erklärt EVN-Vorstandsdirektor Mittermayer. Solche Symbiosen samt entsprechender Leitungen machen einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie erst möglich.

Allein im östlichen Weinviertel werde es bis 2030 Wind- und Photovoltaik-Leistungen geben, die einem Ausmaß von acht Donaukraftwerken entsprechen. Das sind bis zu 2.500 Megawatt, der Bedarf liegt aber bei maximal 220 Megawatt. Die überschüssige Energie wird abtransportiert. „Dafür braucht es eine leistungsfähige Netzinfrastruktur auf regionaler Ebene“, erklärt Szyszkowitz.