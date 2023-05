Lugner auf Entdeckungstour durch den Bezirk Gänserndorf

Der österreichweit bekannte Geschäftsmann und Realitystar Richard Lugner besuchte den Bezirk Gänserndorf. Sein Wochenende in Niederösterreich startete er in der Deutsch-Wagramer Spargelhochburg, dem Marchfelderhof. Dort nahm der Bauunternehmer aus Wien auf einer fürstlichen Sitzgelegenheit direkt vor dem Straßenfest Platz und wurde zeitlgiech von den musikalischen Klängen der hauseigenen Musikanten des Marchfelderhofs verwöhnt. Aufgetischt wurde dem prominenten Unternehmer natürlich Solo-Spargel mit Sauce Hollandaise.

Im Anschluss stattete Lugner auch Großhofen im Zuge des Festes der ortseigenen Feuerwehr einen Besuch ab. Das Highlight stellte dabei die Besichtigung der Autoklinik der Familie Müller dar. Der Besitzer der Autoklinik, Erich Müller, hat seit seinem siebten Lebensjahr Oldtimer und Antiquitäten aus den verschiedensten Bereichen gesammelt. Nun ist die auf 2.000 Quadratmeter ausgestellte Sammlung öffentlich zugänglich. Zu sehen sind die unterschiedlichsten Fahrzeuge der Automobilgeschichte.

So fand auch Lugner großen Gefallen an der Autoklinik und ließ sich gleich gemeinsam mit den Opernsängerinnen Ilse und Vlodine vor dem „Auto Orient Woltham“ aus dem Baujahr 1904 ablichten. Mit diesem Auto hat Erich Müller an einem Oldtimer-Rennen teilgenommen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.