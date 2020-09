Das Projekt fußt auf einer Idee des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Johann Pleininger, Herausgekommen ist das modernste Technologiezentrum Europas, einzigartig in dieser Art. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete das OMV Innovation & Technology Center, passend mit einem digitalen Knopfdruck. 56 Videobeamer und unzählige Installationen präsentieren die Technogien, die von der OMV im Weinviertel entwickelt und in die ganze Welt exportiert werden.

Herzstück des Hauses in die Main-Show, ein röhrenförmiger Raum, in dem mittels 360-Grad-Kino ein Technologieabriss von der Explorationsbohrung bis zur Einlieferung in die Raffinerie gegeben wird. Der Zuschauer ist mittendrinn, verfolgt vom Suchen der Lagerstätten bis hin zur Förderung eine ober- und unterirdische Reise durch die Upstream Welt der OMV. In sieben Minuten durchstreift man Bohrstätten im Weinviertel, Russland, Nordafrika und Off-Shore.

Besucher bewegt sich Schritt für Schritt durch Technologie

Die Computeranimation einer Bohrfahrt lässt den Besucher eine Bohrung an der Spitze des Bohrmeißels mitverfolgen. Basierend auf Echtdaten wird gezeigt, wie mit Lagenstätten umgegangen wird, die während des Bohrvorganges passiert werden und was da alles noch so vorkommt. Der kreisrunde Bildschirm, über den Besucherköpfen angebracht, verstärkt den Eindruck noch.

Die ursprünglich kubische Grundform des Gebäudes ist um 15 Grad verzerrt – angelehnt an die Drehbewegung eines Bohrgestänges – und vermittelt mit dreidimensional verdrehten Kanten und gewölbten Flächen die exakte Ausrichtung der Hauptblickachse ins Weinviertel. Schritt für Schritt bewegt sich der Besucher durch die Technologien. Der Weg gipfelt in die Dachterrasse, wo mit Computerunterstützung jene OMV Anlagen angepeilt werden können, in denen die gezeigten Technologien in der Praxis zum Einsatz kommen.

Pleininger weist darauf hin, dass die OMV Weltmarktführer in der Aufbereitung von Lagerstättenwasser und in der effizienten Nutzung der Ressourcen ist. „Mit Technik, die hier im Herzen des Weinviertels entwickelt wurde“, sagt er nicht ohne Stolz. Im weltweiten Schnitt werden Vorkommen mit nur rund 35 Prozent genutzt. Die OMV kommt dank innovativer Entwicklungen auf 65 Prozent. „Das Ziel sind 100“, fügt Leopold Bräuer, Vizepräsident New Technologies dazu, der auch durch das ITC führte.

Führungen sind möglich, öffentlicher Zugang ist angedacht

Die Landeshauptfrau bekam von Pleininger ein besonderes Gastgeschenk: Einen Bohrkern aus Schwarzschiefer, 155 Millionen Jahre alt aus den Bohrung Zistersdorf Übertief aus 8.548 Meter Tiefe. Zu Tage gefördert im Jahre 1983 und bis heute die tiefste Bohrung Europas auf Kohlenwasserstoff. Schwarzschiefer ist das Muttergestein für Öl und Gas.

„Bei aller Nutzung von erneuerbarer Energie darf nicht vergessen werden, dass Erdöl Grundstoff für eine Vielzahl von hochqualifizierten Produkten im High-Tech und dem medizinischen Bereich ist“, erinnert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Mikl-Leitner versprach, im Fachschulbereich gerne eng mit der OMV zu kooperieren um noch hinzuzufügen: „Die OMV ist seit Jahren verlässlicher Arbeitsgeber und sichert damit die Existenz vieler Familien, in der Region und weltweit.“

Das Haus wird für Führungen, im ersten Schritt für Schulen und Geschäftspartner, in Gruppen zur Verfügung stehen. Im zweiten Schritt ist auch eine öffentliche Zugangsmöglichkeit angedacht. Pleininger informiert: „Wir möchten damit junge Menschen animieren, technische Berufe zu ergreifen.“