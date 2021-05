Christoph Pelczar ist vielen als „Rapid-Pfarrer“ bekannt. 2008 war der Weikendorfer aber sogar EM-Pfarrer, nämlich als die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz ausgetragen wurde.

Die Matches der Fußball-EM 2021 wird sich der Pfarrer sicher ansehen. Pelczar glaubt, dass die Franzosen den Sieg bei der EM einfahren werden. „Aufgrund der konstanten Leistungen des Kaders“, sagt er. Sein Herz schlägt aber für andere Mannschaften, wie er der NÖN verriet. Nämlich für das Team aus Polen, dort wurde er geboren; und auch der österreichischen Mannschaft drückt er die Daumen. Es ist das Land, in dem er seit vielen Jahren lebt. Den Kroaten hält der Mann Gottes besonders die Daumen: „Ich liebe deren kreative Spielweise.“

Pelczar betreut etwa 40 Spieler im heimischen als auch im internationalen Fußball als Seelsorger und auch als Mentaltrainer. Pünktlich zur EM zeigt er seine Panini-Stickersammlung her. Seitdem er 2008 EM-Pfarrer war, hat ihn die Sammelleidenschaft gepackt; am großen Küchentisch stapeln sich die begehrten Pickerl. Die, die ihm noch fehlen, wird er mithilfe der Sozialen Medien bekommen, ist der umtriebige Pfarrer überzeugt.

Hermann Gindl, ÖVP- Bürgermeister von Hohenruppersdorf und bekennender Fußfallfan, ist angesichts der Austragung in verschiedenen Ländern skeptisch: „Ob die damit verbundene Reisetätigkeit des Spielertrosses so positiv ist? Bei den Spielen selbst sehe ich nicht so viel Problem. Es findet alles im Freien statt. Mit Vernunft sollte das gut machbar sein.“ Gindl selbst wird nicht zu Spielen fahren, möchte sich die Matches aber im Fernsehen ansehen. „Die Atmosphäre vor Ort ist natürlich anders. Die Information ist im TV aber besser.“ Er hofft auf Übertragungen von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Von Public Viewing in der Gemeinde ist ihm bislang nichts bekannt. „Das kann ja noch werden“, sagt Gindl. Wie schätzt er die Chancen der Österreicher ein? „Ich denke doch, dass wir es zumindest unter die letzten acht schaffen könnten.“

Die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) aus Markgrafneusiedl begeistert sich schon seit Jahren für Fußball. „Die Vorfreude auf die Europameisterschaft ist aufgrund der Coronakrise sicher geringer als sonst bei Fußballgroßereignissen“, meint sie. Sie hat allerdings nicht vor, ein Match persönlich zu besuchen, weil sie ungern in ein Flugzeug steigt.

Vor 20 Jahren hat sie Panini-Pickerl gemeinsam mit ihrem Sohn gesammelt. Für Renner ist jedes Match eine „herrliche Unterhaltung und Abwechslung in diesen sonst so schwierigen Zeiten“.