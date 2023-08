Deutsch-Wagram auf der Jagd nach den „e“

Im Rahmen des e5-Programms für energieeffiziente Gemeinden kann ein Ort bis zu fünf „e“ bekommen – je nachdem, wie viele Energieeffizienzmaßnahmen sie umgesetzt hat. Deutsch-Wagram ist dem Programm, das von der Energie- und Umweltagentur NÖ begleitet wird, vor drei Jahren beigetreten.

Am Beginn stand eine umfangreiche Datenerhebung. Im letzten Jahr hat laut e5-Teamleiterin Gemeinderätin Bettina Bergauer das Team intensiv daran gearbeitet, Projekte umzusetzen, um eine möglichst hohe Anfangsbewertung beim ersten Audit zu bekommen. Die Energiebuchhaltung, die auf Initiative von Hubert Allmer schon vor einigen Jahren eingeführt wurde, biete eine gute Grundlage um Verbesserungspotenziale im Strom- und Heizungsbereich der gemeindeeigenen Gebäude zu identifizieren.

„Ein E-Car-Sharing wurde eingeführt. Gemeinsam mit der Radlobby wurde an einem Radverkehrskonzept gearbeitet, Radabstellanlagen wurden erhoben und neue aufgestellt. Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher wurden am Stadtamt und am Feuerwehrgebäude errichtet“, berichtet Bergauer. Und weiter: „Auch die Information der Bevölkerung ist ein wichtiger Bereich, um beim Audit gut abzuschneiden. Die Veranstaltungsserie, wie Bürger ihr Heizungssystem auf erneuerbare Energien umstellen können und ihren Strom selbst mit einer Photovoltaikanlage erzeugen können, wird im Herbst fortgesetzt.“

Bundesoberstufen-Realgymnasium sammelte 3.000 Radkilometer

Die Volksschule und die Neue Mittelschule hätten jeweils eine lange Liste von Aktivitäten übermittelt, die ihren Schülern Energie- und Umweltbewusstsein vermitteln. Beide sind Klimabündnisschulen und würden dadurch mit entsprechendem Unterrichtsmaterial unterstützt. Das Bundesoberstufen-Realgymnasium hat bei der Aktion „BikeRider“ mitgemacht. Knapp 3.000 Radkilometer wurden gesammelt (die NÖN berichtete). Die aktivste Klasse der Schule wurde mit einem Eis belohnt.

„Energie ist teuer und wertvoll. Energieeffizienzmaßnahmen und Umstieg auf erneuerbare Energien zahlen sich aus – sowohl für die Stadt als auch für Private und Betriebe. Die Aufstellung aller Maßnahmen wurde nun den unabhängigen Auditoren zur Auswertung übergeben. Das Ergebnis, mit wie vielen ,e' Deutsch-Wagram aussteigt, wird Ende September feststehen“, so die Teamleiterin.