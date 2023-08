Alle im Bezirk Gänserndorf haben dasselbe Ziel: Eigener Strom

Die nächste Stromrechnung kommt bestimmt – und manchen Mitbürgern treibt es im Angesicht dieser die Schweißperlen auf die Stirn. Wer nicht von EVN und anderen Energieanbietern abhängig sein will, kocht sein eigenes Süppchen – mit Strom, den er/sie selbst erzeugt.

Einer von ihnen ist Thomas Breitsprecher. Der Gänserndorfer besitzt fünf Windräder, die in Markgrafneusiedl stehen. Das älteste ist 23 Jahre alt, das jüngste erst ein Jahr. „Die drei älteren sind im Eigentum von mir bzw. meiner Familie. Die beiden neueren gehören nur zu 50 Prozent mir“, erklärt der Vordenker in Sachen erneuerbare Energie im NÖN-Gespräch.

Der Gänserndorfer Thomas Breitsprecher besitzt mehrere Windräder. Foto: Schindler

Ist Breitsprecher mit seinen Windrädern reich geworden? „Leider nein. Früher konnte ich den Strom noch ins Ortsnetz einspeisen. Jetzt geht alles über ein Umspannwerk und ich darf den Strom nur der EVN oder einem anderen Anbieter verkaufen.“ 9 Cent pro Kilowattstunde erhält der Gänserndorfer derzeit: „Bei einem aktuellen Marktpreis in der Höhe von 14 bis 15 Cent.“

Vor einem Jahr lag dieser aufgrund des Ukraine-Krieges noch bei 30 bis 40 Cent. Bekam Breitsprecher damals mehr Geld? „Nicht wirklich. Das Thema ist sehr komplex und schwer zu durchschauen.“ Es gebe viele Faktoren, die man berücksichtigen müsse und die für die Preisgestaltung beim Strom verantwortlich seien.

Noch einmal errichte ich kein Windrad Thomas Breitsprecher

Deshalb werde der Gänserndorfer auch kein weiteres Windrad mehr aufstellen: „Das Ganze ist für eine Privatperson einfach zu nervenaufreibend. Von der Idee bis zur Umsetzung hat es bei mir auch über zehn Jahre gedauert.“

In Lassee wiederum steht kein einziges Windrad. „Die Bevölkerung sprach sich einst dagegen aus“, erinnert sich Bürgermeister Roman Bobits: „Mit zwei Windrädern wäre unsere Gemeinde mit allen Haushalten wahrscheinlich energieautark.“ Dieses Ziel verfolgen alle Kommunen. Bis dorthin ist es aber ein langer Weg, wenn man nur die Sonnenkraft und vor allem keine teuren Energiespeicher nutzt. Bobits: „Wir haben vor zwei Jahren auf den Dächern unserer Gemeindegebäude überall Photovoltaik-Paneele montiert und kommen jetzt auf 330 Kilowatt-Peak Strom, die wir selbst erzeugen.“

Lassee befindet sich in der Gründungsphase einer EEG

Lassee befinde sich auch in der Gründungsphase einer EEG (Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft). So will man den produzierten Energieüberschuss gemeindeintern nutzen. Die öffentlichen Gebäude in der Gemeinde brauchen immerhin 600.000 Kilowatt-Stunden Strom im Jahr. Derzeit fließt der Überschuss an erzeugter Energie ins EVN-Netz.

Auch Untersiebenbrunn setzt auf Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Bürgermeisterin Dagmar Zier: „Wir kommen derzeit auf 212 Kilowatt-Peak.“ Untersiebenbrunn soll ebenfalls in einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft aufgehen. Das Ziel ist für die Ortschefin klar definiert: „Wir wollen unabhängiger von den Energieanbietern werden, günstigeren Strom haben und den Klimazielen näher kommen.“

Das Endziel lautet auch für Zier Energieautarkie: „Bis wir aber alle Haushalte in der Gemeinde mit eigenem Strom versorgen können, wird es noch lange dauern. Da braucht man sich nichts vormachen.“