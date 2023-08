Erdgasfund in Wittau: Die zwei Seiten der Medaille

In der Vorwoche gab die OMV bekannt, dass bei der Explorationsbohrung „Wittau Tief-2a“ ein bedeutendes Gasvorkommen entdeckt wurde – der größte Fund seit 40 Jahren. Nach fünf Monaten Bohrung war man „auf einer Endtiefe von 5.000 Metern“ fündig geworden. Das sei ein wichtiger Beitrag zur Gasversorgung, sagt Vorstandsvorsitzender Alfred Stern. Die Bewertung deutet auf förderbare Ressourcen von rund 48 TWh (28 Millionen Fass Öl-Äquivalent) hin. „Nach der vollständigen Erschließung des Fundes erwartet die OMV, dass sich ihre Gasproduktion in Österreich damit um 50 Prozent erhöht“, so Stern.

So weit, so gut – aber nicht alle waren mit der Meldung so glücklich. Stefan Moidl von der IG Windkraft schreibt, dass der Fund gar nicht so groß sei: „Würde dieses Erdgas in Gasthermen verheizt, entspricht dies der Energiemenge, die bei Nutzung von Wärmepumpen von nur 30 Windrädern erzeugt wird.“ Daher sollte das Erdgas „dort belassen werden, wo es ist, damit die Klimakrise nicht komplett außer Kontrolle gerät.“

Die Grünen des Bezirks befürchten, dass schon bei den Testbohrungen zu viel Gas verbrannt und damit Kohlendioxid in die Luft die Luft geblasen wird: Die Bohrstelle liege direkt neben einem Natura-2000-Vogelschutzgebiet, trotzdem habe die Behörde genehmigt, 1,3 Mrd. Tonnen Kohlendioxid abzufackeln, so Bezirkssprecherin Beate Kainz.

Zwiespältig sieht es Andreas Vanek, Grünen-Chef in Groß-Enzersdorf: Erdgas sei eine Ausstiegstechnologie, aber es gehe halt nicht von heute auf morgen: Der Ausstieg ist bis 2040 geplant, da sei es besser, das Gas aus heimischer Produktion zu haben und nicht noch Putin und andere Diktatoren damit zu fördern. Allerdings werden die Grünen auf Ausgleichsmaßnahmen wie etwa Aufforstungen von Windschutzgürteln pochen.

Die OMV gibt zu bedenken, dass „ein Großteil des Begleitgases genutzt“ und nur ein Teil aus technischen Gründen abgefackelt werde. Die OMV sei 2017 der „Zero Routine Flaring by 2030“-Initiative zur Beendigung des routinemäßigen Abfackelns von Erdölbegleitgas bis 2030 beigetreten und bemühe sich um Alternativen.

„Keine Aufregung oder Ablehnung in Rutzendorf“

In Rutzendorf zeigt man sich gelassen. Alt-Ortsvorsteher Reinhard Wilding: „Wir reden darüber, aber es gibt keine Aufregung oder Ablehnung.“ Die Ortschaft selbst sei nicht betroffen, die Bohrstelle liege weit außerhalb und die Zufahrten dürfen nur über die Radarstation, also von der Straße zwischen Raasdorf und Leopoldsdorf, abgewickelt werden. Als Feuerwehrmitglied weiß er auch von aufwendigen Einschulungen der örtlichen Feuerwehren für eine Unterstützung der OMV-Feuerwehr bei einem etwaigen Unfall: „Die OMV ist sehr penibel bei ihren Sicherheitsvorkehrungen“, so Wilding.

Sein Neffe Franz Wilding hingegen stellte schon eine kritische Frage: Wieso eine Verbindung der Bohrstelle mit der Erdgasstation Aderklaa angedacht sei, wo es doch in Rutzendorf, keinen Kilometer entfernt, auch eine Erdgasstation gebe. Die Antwort: Die Rutzendorfer Erdgasstation leitet – wie die Station Baumgarten – vor allem russisches Gas Richtung Süden, in Aderklaa hingegen soll das Erdgas aufbereitet werden.

Freude bei FPÖ und SPÖ-Bürgermeisterin

Für die FPÖ liegt „das Klimaglück“ in Wittau – man möge das Gas rasch nutzbar machen, so Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel. Auch Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec sieht die Sache positiv: „Wenn nach aufwendigen Vorarbeiten ein Fund erfolgt, ist das etwas Besonderes – auch im Hinblick auf die Energiekrise.“ Denn Erdgas werde im Netz der Erneuerbaren als Backup für Windstille und fehlendes Sonnenlicht weiterhin gebraucht.

Bleibt noch eines klarzustellen, denn das wird die NÖN am häufigsten gefragt: Die Bohrung Wittau Tief 2a liegt nicht in Wittau, sondern das gasführende Gesteinsmassiv darunter heißt Wittau, es wurde schon vor Jahren von Geologen ausgeforscht und damals nach der ersten Fundstelle so benannt. Der aktuelle Fundort samt Bohrturm liegt übrigens in der Katastralgemeinde Rutzendorf.