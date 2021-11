Durchfahrten wurden saniert

ÖVP-Landtagspräsident Karl Wilfing nahm im Beisein von ÖVP-Bürgermeister Josef Reiter und dem Leiter der Abteilung Landesstraßenplanung Christof Dauda die Fertigstellung der Bauarbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt vor. Vor einigen Wochen hatte ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner bereits die sanierte Ortsdurchfahrt von Loimersdorf, einer Katastrale von Engelhartstetten, freigegeben.

In Engelhartstetten waren neben der schadhaften Fahrbahn auch die Nebenflächen sanierungsbedürftig, was eine Neugestaltung im Zuge der Landesstraße B 3 und L 3167 rechtfertigte. Die Planung erfolgte durch den NÖ Straßendienst (Straßenbauabteilung Wolkersdorf) in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde.

Auf einer Gesamtlänge von rund 2 km wurde die gesamte Straßenkonstruktion erneuert, ein neuer Straßenbelag aufgebracht und die Fahrbahnbreite auf 6,5 Meter ausgeführt. Außerdem wurden Gehsteige saniert bzw. neu errichtet. Zahlreiche neue Abstellflächen bieten in Zukunft ausreichen Platz für den ruhenden Verkehr.

Am westlichen Ortsbeginn wurde zur Geschwindigkeitsreduktion ein Fahrbahnteiler errichtet. Auch auf die Grünraumgestaltung wurde Rücksicht genommen. Die Bauarbeiten vom westlichen Ortsbeginn bis zum Gemeindeamt wurden im Vorjahr, die restlichen Arbeiten bis zum östlichen Ortsende bzw. bis zur Kreuzung mit der B 49 heuer durchgeführt.

Je 850.000 Euro für die beiden Ortschaften

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 850.000 Euro, wobei 480.000 auf das Land NÖ und rund 370.000 auf die Marktgemeinde entfallen.

In Loimersdorf wurden etwa 1,9 km der Straßenkonstruktion erneuert, abschließend wurde ein neuer Straßenbelag wieder aufgebracht. Auch hier beträgt die Straßenbreite nun 6,5 Meter. Es wurden Gehsteige saniert und errichtet sowie neue Abstellflächen geschaffen. Am östlichen Ortsbeginn wurde zur Geschwindigkeitsreduktion ein Fahrbahnteiler errichtet. Besonders achtete man auch auf die Grünraumgestaltung.

Die Bauarbeiten begannen 2020, heuer wurde auf einer Länge von rund 600 m vom östlichen Ortsbeginn bis zur Kreuzung mit der Bäckerstraße gearbeitet. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 850.000 Euro, wobei zwei Drittel auf das Land NÖ und ein Drittel auf die Marktgemeinde entfallen.