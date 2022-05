Frisches Nass für die Orte

Werbung

Zur Fertigstellung der dritten Ausbaustufe der Wasserversorgungsanlage Engelhartstetten wurde NÖ- Landtagspräsident Karl Wilfing von Bürgermeister Josef Reiter beim Tiefbehälter in Engelhartstetten begrüßt.

Mit Beginn der ersten Ausbaustufe im Jahr 2016 wurde die Wasserversorgung der Gemeinde Engelhartstetten neu aufgestellt. Neben der Erschließung eines Brunnenfeldes wurde eine geeignete Aufbereitung inklusive Speicherung realisiert und mit der Errichtung der Ortsnetze begonnen.

Wilfing meinte: „Wir freuen uns sehr, dass wir hier mit dem Einsatz von Landesmittel zur deutlichen Verbesserung der Infrastruktur im Marchfeld beitragen können.“ Mittlerweile wurde die dritte Ausbaustufe fertiggestellt.

Anschluss für 253 Haushalte

Bei diesem Bauvorhaben wurden ein Tiefbehälter mit einem Volumen von 200m³ gebaut, die Transportleitungen in die Katastralgemeinden Engelharstetten und Loimersdorf realisiert und die Wasserleitungen inklusive Hausanschlussleitungen in den genannten Katastralgemeinden errichtet.

In diesem Bauvorhaben wurden 253 Hausanschlüsse hergestellt und damit rund 760 Einwohner mit bestem Trinkwasser versorgt. Die Anlage wurde vom Land Niederösterreich und vom Bund gefördert.

Nachdem die Wasserversorgung in Engelhartstetten und Loimersdorf nun fertiggestellt ist, beginnen die Bautätigkeiten dafür in Markthof. In Kürze werden die Arbeiten für die Herstellung der Verbindungsleitung nach Markthof und für den Bau des Tiefbehälters in Groißenbrunn ausgeschrieben werden. Dieser Bauabschnitt soll dann bis zum Winter fertiggestellt sein.

Danach kann in den Ortschaften Groißenbrunn, Schloßhof und Markthof die Trinkwasserversorgung mit dem Brunnenstandort Stopfenreuth ihren Betrieb aufnehmen. Anschließend wird in Stopfenreuth der letzte Bauabschnitt mit dem Bau der Hausanschlüsse in Angriff genommen. Die Zubringerleitung nach Stopfenreuth wurde bereits 2020 errichtet.

