Engelhartstetten Gegen Schranken geprallt: Motorradfahrer (64) tot

E in Wiener ist bei einem Motorradunfall am Donnerstag in Engelhartstetten ums Leben gekommen. Der 64-Jährige dürfte gegen 8.30 Uhr vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne einen Radweg mit dem weiteren Straßenverlauf der L3001 verwechselt haben.

Der Mann aus Wien-Liesing soll ungebremst gegen einen Schranken auf dem Radweg geprallt sein. Der Biker erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.