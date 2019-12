Am 18. Dezember müssen die Listen für die Gemeinderatswahl 2020 feststehen. In Engelhartstetten brodelt die Gerüchteküche, es könnte einige Überraschungen am Stimmzettel geben.

Ex-SP-Bürgermeister Andreas Zabadal hat den Genossen bekanntlich den Rücken gekehrt und konnte einen großen Teil seines Teams der ehemaligen Liste „SPÖ Plus“ überzeugen, sich seiner neuen „Bürger für Bürger“-Plattform (BfB) anzuschließen, aber auch der ehemalige FP-Gemeinderat Andreas Hruschka geht für den Ex-Bürgermeister ins Rennen.

Zabadal präsentierte am Montag seine Liste und konnte mit einer faustdicken Überraschung aufwarten: Die langjährige Kassenverwalterin der Gemeinde, Monika Proprenter, wird auf dem zweiten Platz hinter Zabadal ins Rennen um die Posten im Gemeinderat gehen. Proprenter ist in der Bevölkerung kein unbekanntes Gesicht, war sie doch fast 40 Jahre lang für die Anliegen der Bürger da.

Svatunek will verhindern, dass SPÖ ausstirbt

Ein anderer „alter Bekannter“ ist Anton Svatunek, der bereits mit einer Bürgerliste zu Gemeinderatswahlen angetreten war und der verhindern will, dass die SPÖ in der Gemeinde „ausstirbt“ und deswegen auf der Suche nach Kandidaten für seine Bewegung „SPÖ + und Bürgerplattform“ war.

privat Anton Svatunek übernimmt „SPÖ +"

„Wenn bei der Gemeinderatswahl keine rote Liste antritt, ist die SPÖ in der Gemeinde tot“, so Svatunek, der versichert: „Es geht mir um die Gemeinde und die Jugend, nicht darum, mein Ego zu befriedigen. Jeder, der auch so denkt, ist willkommen.“ Am Mittwoch lüftete Svatunek das Geheimnis und präsentierte seine Mitstreiter: Von den insgesamt fünf Kandidaten sind drei SP-Miglieder (2. Herbert Vecera, 4. René Masarik, 5. Hermann Janos). Die Bezirks-SP wird Svatuneks „SPÖ +“ im Wahlkampf unterstützen, Ziel sind zwei Mandate..

Scharf schießt Svatunek gegen Zabadal und erinnert ihn: „Er hat vor der Gemeinderatswahl 2015 angekündigt, dass er – sollte er nicht Bürgermeister werden – den Hut nimmt. Den Hut sucht er anscheinend noch immer.“ Svatunek ritterte bis zuletzt um Unterstützer und wollte sich nicht festlegen, ob er sich der Wahl stellen wird oder nicht, bis heute, Mittwoch, um 12 Uhr (nach Redaktionsschluss) die Frist für die Kandidatennennung abläuft.

FPÖ Die FP hat einen neuen Spitzenkandidaten: Franz Ponecz tritt an.

Auch die FP geht mit einem neuen Team an den Start, den Spitzenkandidaten gibt Franz Ponecz aus Loimersdorf, die weiteren Plätze auf der Liste belegen Martin Salat und Johann Strau. Ziel ist laut Bezirkspartei-Obmann Dieter Dorner der Einzug in den Gemeinderat. Zu Hruschkas Wechsel zu Zabadal meint Dorner: „Er war sowieso nie Parteimitglied, wir haben ihn bei der letzten Wahl nur unterstützt.“