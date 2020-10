„Ja, wir haben die 40 Prozent geschafft! Das bedeutet, dass wir Glasfaseranschlüsse für jeden Haushalt in der Marktgemeinde möglich machen werden“, jubelt der für den Breitbandausbau zuständige VP-Gemeinderat Leo Sabeditsch anlässlich der Tatsache, dass sich die für den Glasfaserausbau notwendige Anzahl der Haushalte dafür aussprach. Möglich war das auch durch eine Subvention der Gemeinde geworden: „Das ist ein Quantensprung für unseren Ort und nur mit dem nöGIG-Projekt möglich, da dadurch Glasfaserleitungen auch in den kleinen Ortschaften verlegt werden“, freut sich Sabeditsch.

VP-Bürgermeister Josef Reiter ergänzt: „Ich freue mich natürlich darüber, dass wir die 40 Prozent geschafft haben und bedanke mich bei allen Gemeindebürgern, die ihre Haushalte angemeldet haben. Glasfaserleitungen sind eine der wichtigsten Technologien unserer Zeit und mit dem nöGIG-Projekt erhalten alle in unserer Gemeinde Zugang dazu. Das bedeutet einen schlagartigen Fortschritt für die Online-Ausübung von Berufen, aber ebenso für die Nutzung von Online-Serviceleistungen und Freizeitangeboten.“

In den nächsten Monaten wird mit der nöGIG die konkrete Umsetzung geplant, damit 2021 die Glasfaserleerverrohrungen überall verlegt werden. Geplant ist ein verzahntes Gesamtprojekt, bei dem auch die Zentralwasserleitung in allen Ortschaften, in denen sie noch nicht gebaut wurde, verlegt wird. Genauso wird demnächst festgelegt werden, ab wann das Glasfasernetz dann schließlich in Betrieb gehen kann.

Rund 400 Anmeldungen

Die genaue Anzahl der Anmeldungen liegt der Gemeinde noch nicht vor, da einige noch auf dem Postweg zur nöGIG sind bzw. online bei der nöGIG durchgeführt wurden und die Informationen erst an die Gemeinde übermittelt werden. Es seien aber geschätzt rund 400 Anmeldungen. „Dazu kommt noch, dass Nachmeldungen bis Mitte Oktober akzeptiert werden, inklusive Subvention. Betonen möchten wir noch, dass neben Reiter und mir selbst ausschließlich ÖVP-Gemeinderatsmitglieder für das Projekt gelaufen sind und Gemeindebürger davon überzeugt haben, sich anzumelden“, so Sabeditsch. Diese Anstrengungen für die Gemeinde hätten schließlich sich mehr als gelohnt.