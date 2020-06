In Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf) ist am Dienstag ein Motorrad gegen einen am rechten Rand der B49 abgestellten Klein-Lkw der Straßenmeisterei gekracht. Der 44-jährige Lenker des Bikes und seine um vier Jahre jüngere Mitfahrerin stürzten und erlitten Polizeiangaben zufolge Blessuren. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das UKH Meidling nach Wien geflogen.