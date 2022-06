Neues Ausflugsziel: Kunst als Karikatur der Zeit

Werbung

ÖVP-Bürgermeister Josef Reiter eröffnete in Engelhartstetten ein neues Ausflugsziel, die „Galerie Nordweg“ von Künstler Günter Skocek, die eine hochkarätige Ausstellung präsentiert.

An die 150 Besucher konnten einen interessanten Abend erleben, es wurden Projektionen auf den Siloturm, freie Improvisationsmusik von Christian Roth, Hans Hackl, Bernhard Vogel, Johann Skocek sowie Nadide und Bernhard Ruthammer geboten. Im Mittelpunkt stand aber Skoceks künstlerisches Schaffen, das in den vergangenen 44 Jahren entstand.

Unter dem Titel „museale Fliehdachräume surrealer Klartraumkunst“ zeigt Skocek „gesellschaftlich kontroversielle, konträre Kunst zum derzeitigen Galerie-Mainstream“. Kunst, die sich über Jahre mit dem inneren Bild beschäftigt und sich zusehends der spannungsgeladenen Gegenwart, der Karikatur unserer Zeit widmet. „Bilder, die aufgrund ihrer radikal-kritischen Ausstrahlung oft in Verbotszonen landen würden, was mich dazu bewegte, auf 325 m² eine freie Galerie in den Maschinenräumen meiner Landwirtschaft zu errichten“, erklärt der Künstler – und sinniert weiter: „Wenn man über viele Jahre Nahrungsmittelproduzent, Bauer und Künstler war, beginnt man, die Welt freier zu sehen.“

Die Galerie „Nordweg“ wird frei zugänglich sein, die vorläufigen Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr. Es besteht die Möglichkeit einer Besichtigung nach telefonischer Vereinbarung (Tel.: 0650/501 10 40).

Die Eröffnung lief in Kooperation mit dem Projekt „Silosophie“, das den Siloturm in Engelhartstetten einerseits durch Photovoltaik-Paneele in ein „Sonnenkraftwerk“ und andererseits durch künstlerische Gestaltung durch den Verein „Calle Libre“ in ein weithin sichtbares Kunstwerk verwandelt wird.

