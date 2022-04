Schlepper sitzt ein

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Im bisherigen Verfahren wegen Schlepperei hatte sich der beschuldigte 23-jährige Syrer nicht sehr kooperativ verhalten. So erzählte er der Polizei, als er um 23.30 Uhr am 14. Dezember letzten Jahres verhaftet wurde – seitdem ist er in Haft –, dass er sich aufgrund seines Navis verfahren habe. Das soll also schuld gewesen sein, dass er mitten in der Nacht auf dem abgelegenen Parkplatz des Schlosses Niederweiden gelandet sei – als einziges Fahrzeug weit und breit.

Für die Staatsanwaltschaft gab es dann noch eine weitere Version, weshalb er unmöglich derjenige sei, der sechs Ägyptern zur Weiterreise nach Italien verhelfen sollte. Er sei eigentlich auf dem Weg in einen Club in Bratislava gewesen und habe auf dem Parkplatz nur eine kurze Pause eingelegt, als die Fremden an sein Auto klopften – und kurz darauf die Polizei. Für die Tatsache, dass das Mietauto des 23-Jährigen innen mit Müllsäcken ausgeschlagen war, bemühte er sich nicht einmal um eine – noch so abstruse – Erklärung.

Das sollte sich in der Schöffenverhandlung, der Richter Manfred Hohenecker vorsaß, am Landesgericht Korneuburg ändern. Zu aller Überraschung kündigte sein Verteidiger Andreas Reichenbach in seinem Eröffnungsplädoyer an, dass sich sein Mandant schuldig bekennen werde. Mehrmals habe die kriminelle Vereinigung versucht, seinen Mandanten – der in Deutschland „eigentlich kein schlechtes Leben führt“ – anzuwerben und einmal habe er sich breitschlagen lassen.

Etwas ungläubig, aber konsequent fragte Hohenecker beim 23-Jährigen nach: „Also ist alles, was Sie bisher gesagt haben Unsinn?“ „Ja“, so die klare Antwort. Er habe sich wegen des leicht verdienten Geldes von 500 Euro pro Fahrt überreden lassen, obwohl er in Osnabrück einen Job als Krankenpfleger hatte. Dass er im letzten Moment die sprichwörtliche Kurve gekriegt hat, wirkte sich auch im Strafmaß aus: Der 23-Jährige bekam eine teilbedingte Strafe aufgebrummt. Von den 24 Monaten Freiheitsstrafe muss er nur acht Monate auch tatsächlich verbüßen.

